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Η κατηγορούμενη παραμένει προφυλακισμένη, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν τεθεί υπό κράτηση ακόμη δύο άτομα από τις δικαστικές αρχές.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης χαρακτήρισε την απόφαση άδικη, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να ταυτοποιούν την εντολέα του με το ύποπτο πρόσωπο.

Η υπεράσπιση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για τη δικαίωση της 46χρονης και την άρση της προσωρινής της κράτησης.

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Η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση εμπρησμού της Marfin το 2010, θα παραμείνει προφυλακισμένη, καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, βάσει του οποίου είχε προφυλακιστεί τον περασμένο Αύγουστο.

Χρονικά, είχε προηγηθεί απορριπτική εισαγγελική πρόταση σχετικά με το αίτημά της, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ακόμη δύο κατηγορούμενοι.

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Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο συνήγορος της 46χρονης, Κώστας Παπαδάκης μέσω γραπτής του δήλωσης υποστηρίζοντας ότι η προσωρινή κράτηση της εντολέως του είναι άδικη, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να την ταυτοποιούν με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο στην υπόθεση.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Παπαδάκη:

«Με το υπ. αριθμ. 3763/2026 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών απορρίφθηκε η προσφυγή της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η εισαγγελική πρόταση που είχε προηγηθεί ήταναπορριπτική για την προσφυγή, κάτι που ήταναναμενόμενο αφού επιλογές ανωτέρων της είναι εκείνες που έχουν αναλάβει την νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης. Τα επιχειρήματά της απαντήθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 2.9.2026 υπ όψη του Συμβουλίου, αλλά δεν προκύπτει από το περιεχόμενο του βουλεύματος ότι ελήφθη υπ όψη.

Αξιοσημείωτη είναι η καθυστέρηση ανάμεσα στην ημερομηνία διάσκεψης (10.9.2026) και την ημερομηνία έκδοσης του βουλεύματος (25.9.2026). Και ακόμα περισσότερο το ότι με διαφορετική επιχειρηματολογία και επίκληση νομικών διατάξεων από την εισαγγελέα το συμβούλιοεπιχειρεί να παρακάμψει την ύπαρξη δεδικασμένου. Η διαφοροποίηση από την εισαγγελική πρόταση επιβεβαιώνει την αβεβαιότητα και τη σύγχυση για τη νομιμότητα της δίωξης και παρά το δυσμενές διατακτικό δικαιώνει και μόνο εξ αυτού τις αντιρρήσεις μας. Σχετικά με την έλλειψη ταυτοποίησης το Συμβούλιο δεν διατυπώνει ιδιαίτερες κρίσεις. Επαφίεται στην εισαγγελική πρόταση και σιωπά στα εναντίον της επιχειρήματα του υπομνήματός μας και της τεχνικής έκθεσης του κ. Καραθανάση, την ύπαρξη των οποίων ούτε καν αναφέρει.

Τελικό συμπέρασμα είναι ότι τα αρμόδια δικαστικά όργανα δεν έχουν ακόμα ξεπεράσει το σοκ από τον πρόσφατο επικοινωνιακό βομβαρδισμό κυβέρνησης και Μ.Μ.Ε. και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, που αργεί ακόμα να διαλυθεί παρά το γεγονός ότι όλον αυτόν τον καιρό δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχουμε καταγγείλει.

Ετσι η 46χρονη παραμένει θύμα της κατάστασης αυτής, προφυλακισμένη άδικα, χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση και κατά παράβαση δεδικασμένου και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή της από την πεντάχρονη κόρη της μέχρι νεωτέρας. Ενώ η ανάκριση δεν έχει προχωρήσει ούτε καν στην ανεύρεση του αποστολέα του ανώνυμου μέηλ που προκάλεσε τη δίωξη. Μόνο στις προφυλακίσεις.

Είναι αυτονόητο ότι θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο μέχρι τη δικαίωση».