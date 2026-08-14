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Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν αξιολογήθηκαν κρίσιμα στοιχεία, όπως το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η έλλειψη ταυτοποίησης με το ύποπτο πρόσωπο.

Η κατηγορούμενη αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι είχε αποχωρήσει από τη διαδήλωση πριν από την έναρξη των επεισοδίων.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών θα εξετάσει την προσφυγή τις επόμενες εβδομάδες, αφού προηγηθεί η σχετική εισαγγελική πρόταση.

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Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Marfin κατέθεσε σήμερα ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση για την προφυλάκισή της.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, κατά την έκδοση του εντάλματος δεν αξιολογήθηκαν κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών, ο συνήγορος επικαλείται το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, αλλά και την έλλειψη ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες ως ύποπτο για την επίθεση.

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Η πλευρά της 46χρονης υποστηρίζει επίσης ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη νέα δίωξη δεν συνιστούν επαρκή νέα δεδομένα, ενώ αμφισβητεί την αξιολόγηση του φωτογραφικού υλικού από τις Αρχές. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι είχε βρεθεί στη διαδήλωση, αλλά είχε αποχωρήσει πριν από την εκδήλωση των επεισοδίων.

Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, αφού προηγηθεί η σχετική εισαγγελική πρόταση

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Κατατέθηκε σήμερα προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες αφού πρώτα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση. Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Αλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλες αυτές τις ημέρες δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχω καταγγείλει. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα έχει τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι «ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα», είδηση ψευδής που μέχρι πριν μια εβδομάδα μονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα – και βέβαια την ευθύνη – στην «ανεξάρτητη δικαιοσύνη». Αλλά ούτως η άλλως η τελευταία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της. Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομώτερα.

Εως τότε η κατηγορούμενη έχει μεταχθεί στον Κορυδαλλό έχοντας ως πρόσθετο δείγμα της κρατικής περιποίησης τα εξανθήματα από τους κοριούς στα κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Α. Οφείλω να εξάρω τη σπάνια ευγένεια των αστυνομικών του κρατητηρίου, που την μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο Συγγρού για την απαραίτητη διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τη ντροπή για τους κοριούς στο κρατητήριο της Γ.Α.Δ.Α., όπως και στο Α.Τ. Ομόνοιας πρόσφατα. Οσοι επαίρονται για τη φιλοδοξία να νικήσουν τους καρχαρίες και τις τίγρεις, ας τα καταφέρουν πρώτα με τους κοριούς.

Αθήνα, 14.8.2026

Κώστας Παπαδάκης συνήγορος υπεράσπισης»