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Ενώπιον της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Marfin, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, δύο από τους τρεις κατηγορουμένους, προκειμένου να απολογηθούν για τις συμπληρωματικές κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν σε βάρος τους σχετικά με τρομοκρατία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την 46χρονη κατηγορουμένη, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από το Μπράιτον της Αγγλίας, καθώς και για έναν από τους δύο συγκατηγορουμένους της, ηλικίας 42 ετών. Ο δεύτερος 42χρονος έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

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Και οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι, ενώ καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Το διευρυμένο κατηγορητήριο περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της Marfin την ημέρα της επίθεσης.