Στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην Αθήνα. Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026

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Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, οι τρεις συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin. Η 46χρονη που διαμένει στη Βρετανία, γνωστή και ως «η ξανθιά με την πλεξούδα», καθώς και οι δύο 42χρονοι άνδρες, καλούνται να απολογηθούν εκ νέου μετά την απόδοση νέων αδικημάτων σε βάρος τους.

Αρχικά, οι τρεις κατηγορούνταν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατά συναυτουργία και κατά συρροή. Ωστόσο, το κατηγορητήριο έχει πλέον διευρυνθεί και είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς περιλαμβάνει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης, καθώς και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων του υποκαταστήματος της τράπεζας Marfin.

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Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν σήμερα συμπληρωματικές απολογίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιμείνουν στην αθωότητά τους και θα αρνηθούν εκ νέου τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, αντίστοιχα. Έχουν οδηγηθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, Ναυπλίου και Κορυδαλλού, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ένας από τους δύο 42χρονους φέρεται να είναι το πρόσωπο που έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος της Marfin στην οδό Σταδίου. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συμμετοχή στην οργάνωση και την υλοποίηση της τρομοκρατικής ενέργειας.

Την ίδια ώρα, αλληλέγγυοι και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν απευθύνει κάλεσμα για την εκδήλωση συμπαράστασης στους τρεις κατηγορουμένους, κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi