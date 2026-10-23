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Αρνούμενος κάθε εμπλοκή στα επεισόδια που οδήγησαν στην τραγωδία της Marfin, απολογήθηκε συμπληρωματικά ο τρίτος κατηγορούμενος στην υπόθεση, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε στη φυλακή.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα, ενώ φέρεται να επισήμανε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να τον συνδέουν με την υπόθεση.



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Η συμπληρωματική απολογία του έγινε μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος του ίδιου και των δύο συγκατηγορουμένων του, με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, σε σχέση με τους 24 εργαζομένους που βρίσκονταν στην τράπεζα την ημέρα της επίθεσης, τον Μάιο του 2010.

Ο συνήγορος υπεράσπισης έκανε λόγο για μεθόδευση, αμφισβητώντας τη διαδικασία αναβάθμισης του κατηγορητηρίου στο πλαίσιο του αντιτρομοκρατικού νόμου. Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή αποσκοπεί στο να εκδικαστεί η υπόθεση από τακτικούς δικαστές και όχι από μικτό ορκωτό δικαστήριο, με τη συμμετοχή ενόρκων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει τον έλεγχο των αποφάσεων του δικαστηρίου.