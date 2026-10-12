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Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 24 εργαζομένων.

Οι δύο άνδρες και η μία γυναίκα που κατηγορούνται παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές, αρνούμενοι οποιαδήποτε εμπλοκή τους στα επεισόδια της επίμαχης ημέρας.

Οι δικαστικές αρχές έκριναν την προφυλάκισή τους απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των πράξεων και του κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων.

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Σε συμπληρωματικές απολογίες, με αναβαθμισμένο πλέον κατηγορητήριο, καλούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, στις 5 Μαΐου 2010, που είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών εργαζομένων, ανάμεσά τους και μιας εγκύου.

Η εξέλιξη σημειώθηκε μετά την κίνηση της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία, να ζητήσει την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων.

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Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκησή της για το αδίκημα του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, που αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζα.

Προσωρινά κρατούμενοι βρίσκονται οι τρεις κατηγορούμενοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο 42χρονοι και μία 46χρονη, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Αρχικά, οι δύο 42χρονοι μετά τις απολογίες τους στις 14 Ιουλίου, οδηγήθηκαν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Οι δύο κατηγορούμενοι επέμειναν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στα επεισόδια. Ο κατηγορούμενος που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε την τζαμαρία του κτιρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά αποχώρησε μόλις ξεκίνησαν τα επεισόδια. Ο δεύτερος φέρεται να ανέφερε ότι βρισκόταν στην ίδια πορεία, αλλά σε διαφορετικό σημείο από εκεί όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή, εκτιμώντας ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται, υπάρχει κίνδυνος να τελέσουν νέα αδικήματα.

Στη φυλακή εξακολουθεί να βρίσκεται και η 46χρονη κατηγορούμενη, από τις 11 Αυγούστου, μετά την έκδοσή της στην Ελλάδα από τη Βρετανία, όπου και διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Μετά την απολογία της, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή της κράτηση, ενώ στη συνέχεια απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών η προσφυγή της κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της.

Η 46χρονη, η οποία επίσης δηλώνει αθώα, αρνήθηκε απολογούμενη τον υποστηρικτικό ρόλο που της αποδίδεται και υποστήριξε ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια, ενώ ανέφερε πως τους συγκατηγορουμένους της τους γνώρισε στον αρχικό χώρο της συγκέντρωσης.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr