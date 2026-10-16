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Η γυναίκα κατέθεσε μέσω μαγνητοσκοπημένης συνέντευξης ότι ο ηθοποιός την ανάγκασε να τον φωτογραφίσει ενώ ήταν σχεδόν γυμνός μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της.

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε την απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του κατηγορουμένου, υποστηρίζοντας ότι την έσπρωξε στο κρεβάτι και την βίασε παρά τις εκκλήσεις της για να σταματήσει.

Η ίδια ανέφερε ότι ένιωθε σοκαρισμένη και φοβισμένη κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ χαρακτήρισε τη στάση του ηθοποιού ως ιδιαίτερα επιθετική και απρόβλεπτη.

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Φωτογραφίες του Ράσελ Μπραντ χωρίς μπλούζα, τις οποίες φέρεται να τράβηξε η γυναίκα που τον κατηγορεί για βιασμό σε δωμάτιο ξενοδοχείου, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου.

Στα στιγμιότυπα, ο ηθοποιός εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, ξυρισμένος και με μακριά καστανά μαλλιά, φορώντας μόνο ένα λευκό παντελόνι και καφέ ζώνη. Στην πρώτη φωτογραφία στέκεται με τα χέρια στο πλάι, έχοντας ελαφρώς γερμένο το κεφάλι και ένα διακριτικό χαμόγελο, ενώ στη δεύτερη φαίνεται να στέλνει φιλί. Οι εικόνες προβλήθηκαν στους ενόρκους στο πλαίσιο της δίκης του κωμικού.

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Ο Μπραντ κατηγορείται ότι βίασε τη γυναίκα το 1999, σε ξενοδοχείο στο Μπόρνμουθ, όπου εκείνη είχε καταλύσει για να συμμετάσχει σε συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Την Πέμπτη, οι ένορκοι παρακολούθησαν επίσης μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη της καταγγέλλουσας, η οποία περιέγραψε τι συνέβη όταν επέστρεψε από το μπάνιο του δωματίου της και αντίκρισε τον Μπραντ «εκεί, φορώντας μόνο το εσώρουχό του».

Όπως ανέφερε, το δωμάτιο ήταν «μικρό» και «λευκό». Η ίδια είχε προσκαλέσει τον ηθοποιό να πιει τσάι ή καφέ μαζί της, προτού αποσυρθεί στο μπάνιο.

«Το μόνο που θυμάμαι καθαρά είναι ότι ήταν σχεδόν γυμνός, φορούσε μόνο το εσώρουχό του. Περιφερόταν, έκανε ανοησίες και μετά μου ζήτησε να τον φωτογραφίσω», ανέφερε. «Δεν είπα τίποτα στην πραγματικότητα. Ήμουν σε φάση “τι;”», συνέχισε και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως εκείνος αντιλήφθηκε ότι είχε σοκαριστεί από τη συμπεριφορά τους.

Η γυναίκα αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, κινούνταν ο Μπραντ πριν από τον καταγγελλόμενο βιασμό. Τον παρομοίασε με τον Μπάζιλ Φόλτι, τον χαρακτήρα της βρετανικής κωμικής σειράς «Fawlty Towers», όταν εκτελεί το χαρακτηριστικό στρατιωτικό του βάδισμα με υπερβολικά ψηλά σηκωμένα πόδια.

Στην κατάθεσή της στην αστυνομία, περιέγραψε ότι ο ηθοποιός κινούνταν «σαν στρουθοκάμηλος, σαν πουλί, επειδή είχε πολύ μακριά πόδια». «Δεν γελούσα. Θυμάμαι απλώς να πηδά πάνω κάτω και να κάνει ανοησίες», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας τη σύγκριση με τον Μπάζιλ Φόλτι.

Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι φοβήθηκε όταν ο Μπραντ επέμεινε να τον φωτογραφίσει με τη δική της φωτογραφική μηχανή.

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«Τον φωτογράφισα με τη μηχανή μου – με ανάγκασε να τις τραβήξω. Ήμουν φοβισμένη. Θυμάμαι να νιώθω ‘σε τι στο καλό έχω μπλέξει’ – και μετά με βίασε. Με έσπρωξε στο κρεβάτι. Μου έβγαλε το παντελόνι», είπε η καταγγέλλουσα.

Η γυναίκα, η οποία σήμερα βρίσκεται στην έκτη δεκαετία της ζωής της, περιέγραψε τον ηθοποιό, που τότε ήταν 24 ετών, ως έναν άνθρωπο που άλλαξε ξαφνικά συμπεριφορά. Όπως κατέθεσε, τον είχε γνωρίσει μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, σε θεατρική παράσταση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος, και αρχικά τον είχε θεωρήσει φιλικό και διασκεδαστικό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της, η στάση του μεταβλήθηκε απότομα και τον περιέγραψε ως «τέρας».

Η γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα καθώς αφηγούνταν όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν πριν από 27 χρόνια. «Ήταν σαν να ήμουν ζόμπι στο κρεβάτι. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα» κατέθεσε. Σύμφωνα με την ίδια, ο Μπραντ δεν σταμάτησε παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της και της έλεγε ότι έπρεπε να μάθει να απολαμβάνει αυτό που συνέβαινε.

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