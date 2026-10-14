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Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις σεξουαλικής επίθεσης και μία άσεμνης επίθεσης, οι οποίες προέρχονται από έξι γυναίκες για περιστατικά μεταξύ 1999 και 2009.

Η εισαγγελική πλευρά υποστήριξε ότι οι καταγγέλλουσες δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και περιέγραψε τον Μπραντ ως άτομο με ακόρεστη σεξουαλική επιθυμία που αδιαφορούσε για τη συναίνεση.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται το σύνολο των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ποτέ εμπλακεί σε πράξεις χωρίς συναίνεση και ότι οι καταγγελίες είναι επινοημένες.

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Ο Ράσελ Μπραντ χαρακτηρίστηκε «αδίστακτος» και «σεξουαλικός θηρευτής» από την εισαγγελική πλευρά, κατά την έναρξη της δίκης του την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με αντικείμενο κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης. Οι καταγγελίες προέρχονται από έξι γυναίκες και αφορούν περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν σε διάστημα δέκα ετών, από το 1999 έως το 2009. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

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Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στο Ποινικό Δικαστήριο του Southwark, στο Λονδίνο, η εισαγγελέας Riel Karmy-Jones KC υποστήριξε ότι οι έξι γυναίκες «δεν γνώριζαν η μία την άλλη», «δεν είχαν συναντηθεί ποτέ μεταξύ τους» και προχώρησαν στις καταγγελίες τους ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

Όπως ανέφερε, «οι περιστάσεις υπό τις οποίες φέρονται να τελέστηκαν τα αδικήματα ήταν τόσο διαφορετικές όσο και οι δραστηριότητες του κατηγορουμένου στην επαγγελματική του πορεία». Η εισαγγελέας υποστήριξε ακόμη ότι, ανεξάρτητα από το ποιες ήταν οι γυναίκες και τι έλεγαν ή έκαναν, ο Μπραντ δεν αποθαρρυνόταν. «Η έντονη επιθυμία του για κάποια μορφή σεξουαλικής επαφής ήταν αδιάκριτη και ακόρεστη», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την περιγραφή της εισαγγελικής πλευράς, ο Μπραντ μπορούσε να εμφανίζεται ευγενικός, αναμφίβολα αστείος, γοητευτικός και ακόμη και συμπαθής, όταν ήθελε να αποκομίσει κάτι. Παράλληλα, όμως, η εισαγγελέας τον περιέγραψε ως απαιτητικό, με αίσθηση ότι όλα τού οφείλονται, έντονη διάθεση για φλερτ και μεγάλη σεξουαλική επιθυμία, ενώ τον παρομοίασε με παιδί που περιμένει να ικανοποιείται κάθε του επιθυμία.

Πρόσθεσε ότι, μετά τις επίμαχες επαφές, ο Μπραντ φέρεται να έδειχνε αδιάφορος, να συμπεριφερόταν φυσιολογικά και να μην εμφανίζεται ταραγμένος από όσα είχαν προηγηθεί. Όπως είπε, κάποιες φορές αποχωρούσε αμέσως μετά το περιστατικό, άλλες προφασιζόταν μια δικαιολογία για να φύγει, ενώ σε άλλες περιπτώσεις συνέχιζε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα επιλήψιμο.

Οι καταγγελίες των έξι γυναικών

Κατά την πρώτη ημέρα της δίκης, οι ένορκοι ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες των καταγγελλόμενων περιστατικών, όπως αυτές παρουσιάστηκαν από την εισαγγελία.

Η πρώτη καταγγέλλουσα: Η γνωριμία το 1999

Η πρώτη γυναίκα ανέφερε ότι γνώρισε τον Μπραντ το 1999, πριν εκείνος γίνει διάσημος. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η γυναίκα είχε παρακολουθήσει το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος (της Βρετανίας) και στη συνέχεια βρέθηκε σε παράλληλη εκδήλωση, όπου συνομίλησε με τον Μπραντ. Αργότερα, όπως καταγγέλλει, εκείνος τη βίασε.

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Η εισαγγελία ανέφερε ότι, όταν ο Μπραντ κλήθηκε να απαντήσει στην αστυνομία σχετικά με τη συγκεκριμένη καταγγελία, δήλωσε πως, εάν το περιστατικό είχε συμβεί, ο ίδιος δεν το θυμόταν. Είπε επίσης ότι δεν θυμόταν το όνομα της πρώτης καταγγέλλουσας και υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση.

Η δεύτερη καταγγέλλουσα: Το περιστατικό με εργαζόμενη του MTV

Η δεύτερη γυναίκα εργαζόταν στο MTV την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Μπραντ της επιτέθηκε άσεμνα.

Όπως παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ο Μπραντ τη ρώτησε πού βρίσκονταν οι τουαλέτες και εκείνη προσφέρθηκε να του δείξει τον δρόμο. Όταν έφτασαν στο σημείο, εκείνος φέρεται να της ζήτησε να μπει μαζί του και στη συνέχεια να την άρπαξε από τον πήχη.

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Η γυναίκα αντιστάθηκε, προσπαθώντας να απομακρυνθεί και τραβώντας το χέρι της προς τα πίσω. Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο Μπραντ είχε ένα απελπισμένο βλέμμα, με τα μάτια ορθάνοιχτα, και επέμενε λέγοντας: «Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, έλα μέσα, έλα, κάν’ το».

Η τρίτη καταγγέλλουσα: Η καταγγελία για βιασμό και η συμπεριφορά σε αυτοκίνητο

Η τρίτη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο Μπραντ την υποχρέωσε σε στοματική σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της, σε τουαλέτα, αφού είχαν γνωριστεί σε ένα πάρτι το 2004. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εισαγγελία, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό από τη γνωριμία τους, ενώ συνομιλούσαν, ο Μπραντ φέρεται να κινήθηκε απότομα προς το μέρος της, να την άρπαξε από το στήθος και να το πίεσε με τα δύο του χέρια.

Η γυναίκα θυμόταν ότι εκείνος είχε ένα «μεγάλο, παράξενο χαμόγελο» την ώρα που το έκανε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, την έπιασε από το χέρι και την τράβηξε προς τις τουαλέτες.

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Η ίδια γυναίκα περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη ενώ βρίσκονταν σε αυτοκίνητο και κατευθύνονταν προς άλλο χώρο διασκέδασης. Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, ο Μπραντ έβγαλε τα γεννητικά του όργανα και της είπε: «Έλα, έλα, κάνε μου στοματικό σεξ». Εκείνη απάντησε επανειλημμένα «όχι, όχι». Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Μπραντ γέλασε, αλλά φάνηκε να αποδέχεται την άρνησή της.

Η τέταρτη καταγγέλλουσα: Η επίθεση στις εγκαταστάσεις του Capital Radio

Η τέταρτη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο Μπραντ την έσπρωξε πάνω σε έναν τοίχο στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Capital Radio, το 2004 ή το 2005. Σύμφωνα με την περιγραφή της, τη φίλησε με επιθετικό και άτσαλο τρόπο, ενώ την άγγιξε βίαια στο σώμα, στο στήθος, στα πλευρά και στους γλουτούς.

Η γυναίκα κατάφερε να τον απωθήσει. Όπως ανέφερε η εισαγγελέας, εκείνος αντέδρασε γελώντας ειρωνικά, σαν να επρόκειτο για αστείο.

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Η πέμπτη καταγγέλλουσα: Η γνωριμία το 2009 και η μεταγενέστερη καταγγελία

Η πέμπτη γυναίκα ανέφερε ότι γνώρισε τον Μπραντ το 2009, όταν εκείνος εμφανιζόταν στη σκηνή του Hammersmith Apollo, στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αρχική τους επαφή περιλάμβανε συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα. Ωστόσο, σε μεταγενέστερη περίσταση, όπως καταγγέλλει η γυναίκα, ο Μπραντ τη βίασε με πρωκτική διείσδυση.

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Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι η γυναίκα πέρασε μήνες και χρόνια κατηγορώντας τον εαυτό της για όσα συνέβησαν, με αποτέλεσμα να βιώνει έντονο άγχος και προβλήματα υγείας. Η εισαγγελία παρουσίασε επίσης ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Μπραντ στη γυναίκα, αφού την είδε σε μια εκδήλωση το επόμενο καλοκαίρι. Στο μήνυμα έγραφε: «Θέλω να σε πάω πιο πέρα».

Η γυναίκα φέρεται να απάντησε: «Νομίζω ότι με πήγες ήδη αρκετά μακριά, μου φέρθηκες σαν να ήμουν ζώο». Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Μπραντ απάντησε: «Συγγνώμη».

Η έκτη καταγγέλλουσα: Το περιστατικό κατά τη διάρκεια επαγγελματικής αποστολής

Η έκτη γυναίκα κατηγορεί τον Μπραντ για σεξουαλική επίθεση και υποστηρίζει ότι το περιστατικό συνέβη το 2009, όταν βρισκόταν σε επαγγελματική αποστολή.

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Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Μπραντ απαίτησε να του κάνει μασάζ. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλεται, «έπεσε στα γόνατα και έβαλε το κεφάλι του απευθείας στην περιοχή των γεννητικών οργάνων της».

Τι υποστήριξε ο Μπραντ στην αστυνομία

Μετά την παρουσίαση των περιγραφών των δύο τελευταίων γυναικών, η εισαγγελέας αναφέρθηκε στις δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο Μπραντ στην αστυνομία το 2023.

Σύμφωνα με την ίδια, ο ηθοποιός και κωμικός υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση. Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι σχετικές αφηγήσεις είχαν αναδιαμορφωθεί ή επινοηθεί μετά την προβολή ενός δυσφημιστικού ντοκιμαντέρ και τη δημοσίευση σχετικών δημοσιευμάτων στον Τύπο.

Ο Μπραντ αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η δίκη συνεχίζεται και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έξι εβδομάδες, ενώ σήμερα ο ηθοποιός, προσήλθε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Laura.

Με πληροφορίες από BBC, euronews.com