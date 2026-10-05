Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το επικείμενο κλείσιμο ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη αφήνει 45 ασθενείς τελικού σταδίου χωρίς δομή φιλοξενίας, καθώς τα δημόσια νοσοκομεία αδυνατούν να τους υποδεχθούν.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη χρόνια έλλειψη ολοκληρωμένων υπηρεσιών παρηγορικής φροντίδας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

Παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, η πρόσβαση στην παρηγορική φροντίδα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, με ελάχιστες διαθέσιμες κλίνες σε ολόκληρη την επικράτεια.

Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους επωμίζονται το βάρος της φροντίδας, αντιμετωπίζοντας κενά στην ενημέρωση και την έλλειψη εξειδικευμένων δημόσιων υποδομών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να σφραγιστεί, έπειτα από δικαστική απόφαση, η κλινική στη Θεσσαλονίκη στην οποία διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η παράβαση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η επικείμενη διακοπή λειτουργίας της κλινικής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται εκεί, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί διαθέσιμες δομές στις οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν οι συγγενείς τους.

Advertisement

Advertisement

Σε αναμονή για κλίνες οι οικογένειες των ασθενών

Η αγωνία των συγγενών αυξάνεται όσο πλησιάζει η ημερομηνία σφράγισης. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δομές στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αναμένεται να κλείσουν μέσα στις επόμενες 11 ημέρες.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα διαθέσιμες κλίνες σε δομές φιλοξενίας, προκειμένου να μεταφερθούν εκεί οι ασθενείς. Ορισμένοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν ήδη καταχωρηθεί σε λίστες αναμονής, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλιστεί μέχρι στιγμής λύση για όλους.

Την κατάσταση παρακολουθεί στενά και το υπουργείο Υγείας, το οποίο αναμένεται να παρέμβει εφόσον δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί λύση για τη μετακίνηση των ασθενών εντός Θεσσαλονίκης.

Έλεγχοι σε 70 ιδιωτικές δομές

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη η διαδικασία ελέγχων σε ιδιωτικές δομές υγείας που προσφέρουν εναλλακτικές θεραπείες.

Συνολικά 70 δομές έχουν μπει στο μικροσκόπιο του medwatch για πιθανές παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει ήδη συγκροτήσει ειδικά συνεργεία για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Μάλιστα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο αριθμός των συνεργείων έχει τριπλασιαστεί, προκειμένου να επιταχυνθούν οι έλεγχοι στις 70 λεγόμενες «κόκκινες ιδιωτικές δομές».

Advertisement

Πρόκειται για μονάδες που παρέχουν, μεταξύ άλλων, εναλλακτικές θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση, η κβαντική ιατρική και το μοριακό υδρογόνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, οι έλεγχοι δεν είναι πάντα εύκολο να πραγματοποιηθούν. Όπως αναφέρεται, σε αρκετές περιπτώσεις, όταν στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επισκέπτονται τις συγκεκριμένες δομές, βρίσκουν τα καταστήματα κλειστά και τα ρολά κατεβασμένα.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών στη Θεσσαλονίκη παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η υποβολή καταγγελιών στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Advertisement