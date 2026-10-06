Σφράγιση ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, έπειτα από ελέγχους των αρμόδιων αρχών και τη διαπίστωση ζητημάτων που αφορούν τη νόμιμη λειτουργία του τμήματος Tριτη 29 Σεπτεμβριου 2026(ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/MOTIONTEAM)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κλινική πρόκειται να κλείσει οριστικά στις 13 Οκτωβρίου, λόγω σωρείας παραβάσεων που διαπιστώθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής και την εκκένωσή της με τη συνδρομή της αστυνομίας και εισαγγελέα.

Συνολικά 45 ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας παραμένουν νοσηλευόμενοι, καθώς οι συγγενείς τους αδυνατούν να βρουν κατάλληλες δομές για τη μετεγκατάστασή τους.

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής δεν έχει καταθέσει διοικητική προσφυγή κατά της απόφασης, ενώ οι συγγενείς ζητούν με υπόμνημα την παρέμβαση του υπουργείου Υγείας για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών.

Η υποχρέωση για τη διασφάλιση της μεταφοράς των ασθενών βαρύνει νομικά τη διοίκηση της κλινικής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

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Σε απόγνωση βρίσκονται οι συγγενείς των ασθενών της κλινικής της Θεσσαλονίκης, στην οποία σε λίγες μέρες μπαίνει οριστικό λουκέτο, μετά τη σωρεία παραβάσεων, οι οποίες διαπιστώθηκαν στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος.

Με βάση την απόφαση του τμήματος Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας για οριστική διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, στις 13 Οκτωβρίου η κλινική θα πρέπει να εκκενωθεί παρουσία της Αστυνομίας και υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών.

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Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, μέχρι και χθες συνολικά 45 ασθενείς παρέμεναν νοσηλευόμενοι, με τους συγγενείς τους να μην μπορούν να βρουν ανάλογη δομή για την περίθαλψή τους, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρειάζονται αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, ο ιδιοκτήτης της κλινικής δεν έχει μέχρι στιγμής καταθέσει διοικητική προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης κατά της απόφασης, όπως έχει δικαίωμα εκ του νόμου εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της, δηλαδή από τις 29 Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τα περιθώρια στενεύουν ασφυκτικά για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών, για την οποία, βάσει νόμου, έχουν υποχρέωση να μεριμνήσουν ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και ο επιστημονικός και διοικητικός διευθυντής της κλινικής.

«Δεν βρήκαμε ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι από τους 45 συγγενείς λύση, γιατί δεν υπάρχουν δομές και δεν υπάρχουν κρεβάτια. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να νοσηλευτούν οπουδήποτε, γιατί χρειάζονται 24ωρη επίβλεψη και φροντίδα και δεν μπορούν να πάνε σε δημόσιο νοσοκομείο, ούτε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Είμαστε σε απόγνωση. Είμαστε με δεμένα τα χέρια και αυτό που κάνουμε είναι απλώς να περιμένουμε να δούμε αν θα τη σφραγίσουν ή όχι», είπε στη Voria.gr συγγενής ασθενούς, σημειώνοντας ότι κάποιοι είναι και δικαστικοί συμπαραστάτες, δηλαδή μιλούν εξ ονόματος των οικείων τους.

Οι συγγενείς των νοσηλευομένων έστειλαν χθες υπόμνημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο υπουργείο Υγείας, από το οποίο ζητούν να μεριμνήσει για τη μεταφορά των οικείων τους. Στο υπόμνημά τους επικαλούνται και τη διάταξη του σχετικού νόμου περί θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών (παράγραφος 5 του άρθρου 19 του Ν4600/2019), σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής: «Οι αποφάσεις για την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και τη διακοπή της λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της οικείας Περιφέρειας, με τη συνδρομή της αστυνομικής και της εισαγγελικής αρχής. Κατά την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, ο Διοικητικός Διευθυντής της κλινικής υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή μεταφορά των νοσηλευομένων για τη συνέχιση της νοσηλείας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται η διαδικασία εκτέλεσης των ανωτέρω αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

«Πρέπει να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι σε κλινικές ή σε δομές υγείας με τις ίδιες και όχι λιγότερες παροχές. Και αν προκύψει διαφορά στα χρήματα που θα ζητηθούν, πρέπει το υπουργείο Υγείας να συνδράμει για να την καλύψει», τόνισε η συγγενής του ασθενούς, σημειώνοντας ότι, αν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η κλινική μέχρι να βρεθεί λύση. Ανέφερε, δε, ότι η ίδια και οι υπόλοιποι συγγενείς προτίθενται να διαβιβάσουν το υπόμνημα και στον εισαγγελέα, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή.

(Με πληροφορίες από voria.gr)