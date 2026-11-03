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Την προσωπική του εμπειρία από την επίσκεψή του στην κλινική στο Κολωνάκι, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε ο Γιώργος Χρανιώτης, αποκαλύπτοντας πόσα χρήματα είχε διαθέσει για τη θεραπεία που του προτάθηκε.

Ο ηθοποιός μίλησε για το συγκεκριμένο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του, σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day».

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Όπως εξήγησε, είχε επισκεφτεί την κλινική στο παρελθόν και, ακολουθώντας τις οδηγίες που του δόθηκαν, προμηθεύτηκε από φαρμακείο συγκεκριμένα σκευάσματα. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες άρχισε να αμφισβητεί την επιλογή του και αποφάσισε να μην έχει ξανά επικοινωνία με τους ανθρώπους του ιατρείου.

Ο Γιώργος Χρανιώτης αποκάλυψε επίσης ότι το συνολικό κόστος της επίσκεψης και των σκευασμάτων έφτασε περίπου τα 400 ευρώ, χαρακτηρίζοντας τα συγκεκριμένα προϊόντα παράλογα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει αν ήταν παράνομα.

«Με το που έφτασα στο ιατρείο και πλήρωσα την επίσκεψή μου και μετά δυστυχώς για μένα και για την έλλειψη ευφυΐας μου, πήγα απέναντι στο φαρμακείο, στην κυρία αυτή, για να προμηθευτώ αυτά τα βάμματα. Το μετάνιωσα σε μια – δυο μέρες γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν απάντησα ξανά σε κανένα τηλέφωνο. Με πήραν τηλέφωνο και τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει και ότι ήταν εκτός budget μου, που ούτως ή άλλως ήταν εκτός budget μου. Η θεραπεία μαζί με τα φαρμακευτικά αυτά, παράλογα, δεν θα πω παράνομα γιατί δεν ξέρω, αλλά παράλογα σκευάσματα, πρέπει να μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.