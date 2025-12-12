Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί το μηχανάκι της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν τη γνωστή τραγουδίστρια λίγο πριν από τις τρεις τα ξημερώματα, στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων για την οδική ασφάλεια. Μετά τη στάση, της ζητήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η πρώτη μέτρηση έδειξε ποσότητα 0,15 mg/L αλκοόλ στην αναπνοή, ενώ η δεύτερη μέτρηση που ακολούθησε κατέγραψε 0,10 mg/L. Με βάση την ελληνική νομοθεσία, το επιτρεπόμενο όριο για οδηγούς δικύκλων είναι 0,10 mg/L, γεγονός που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τιμή θεωρείται οριακά αλλά υπερβαίνει το όριο· ως αποτέλεσμα, θεωρείται παράβαση. Οι αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες, επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ παράλληλα αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης της καλλιτέχνιδας για 60 ημέρες, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για ανάλογες περιπτώσεις.

Επιπλέον, το μηχανάκι που οδηγούσε η τραγουδίστρια ακινητοποιήθηκε, με τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται σύμφωνα με το τυπικό πρωτόκολλο. Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες.

«Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά το πρόστιμο που έλαβε από την τροχαία τα ξημερώματα της Τρίτης (12.12.2025) και ανέφερε στους ακολούθους της στο Instagram ότι ο νόμος είναι ίδιος για όλους.

«Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα.

Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες.

Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο.

Νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!», έγραψε στην ανάρτησή της η γνωστή τραγουδίστρια.