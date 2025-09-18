«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη με την έξοχη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, που αφηγείται με δραματικό, αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας, ανέβηκε για πρώτη φορά πριν από 52 χρόνια, το 1973, από τον θίασο Καρέζη-Καζάκου. Έκανε πρεμιέρα, λογοκρίθηκε, απαγορεύτηκε, αλλά επανήλθε ακόμα πιο επίκαιρο.

Το έργο του γεννήτορα του ελληνικού μεταπολεμικού θεάτρου, ανεβαίνει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια και πάλι με τη μουσική του Ξαρχάκου, «όχι ως μία απλή αναβίωση, αλλά ως μία επίκαιρη θεατρική πράξη μνήμης και συνείδησης».

Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Δημήτρης Γκοτσόπουλος – Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης στο σημείωμα του, «Το Μεγάλο μας Τσίρκο είναι ένα υπέροχο λαϊκό θεατρικό πανηγύρι, που κλείνει μέσα του όλη τη χαρά, το πάθος και τον πόνο της Ρωμιοσύνης. Στο πρόγραμμα της παράστασης, η οποία έκανε πρεμιέρα το 1973, ο σπουδαίος συγγραφέας Ιάκωβος Καμπανέλλης είχε γράψει «…πως ο τόπος μας μοιάζει με τον Κρόνο, τον θεό που έτρωγε τα παιδιά του». Χθες, σήμερα και ίσως και αύριο. Άλλοτε με σατιρικό σχόλιο και άλλοτε με κραυγή δραματική, το έργο αγκαλιάζει όλη την ιστορία του τόπου μας.

Σαν άλλος Αριστοφάνης, που δεν αγνοεί τον Μπρεχτ, ο Καμπανέλλης γεννά θέατρο εν θεάτρω. Με άψογη μαεστρία ξύνει παλιές εθνικές πληγές, όνειρα και προδοσίες. Η μουσική του μεγάλου μας Σταύρου Ξαρχάκου και τα τραγούδια απογειώνουν τη σκηνική αφήγηση με τρόπο μοναδικό. Το δάκρυ διαδέχεται το γέλιο, δημιουργώντας στους θεατές όλα τα δυνατά συναισθήματα».

Πρωταγωνιστούν η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Γιάννης Ζουγανέλης και Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Μαζί τους οι Κώστας Καζάκας, Άννα Μονογιού, Δημήτρης Καπετανάκος.

Τα τραγούδια -που σφράγισε με την ερμηνεία του ο αείμνηστος Νίκος Ξυλούρης- ερμηνεύει ζωντανά ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος με την ορχήστρα επί σκηνής.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Γιάννης Ζουγανέλης και Δημήτρης Γκοτσόπουλος – Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική Διδασκαλία: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο θίασος της παράστασης – Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Εμφανίζονται (με αλφαβητική σειρά):

Δημήτρης Γαλάνης

Ευθύμης Γεωργόπουλος

Μιχάλης Καζάκας

Παναγιώτης Καρμάτης

Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Βασίλης Λέμπερος

Μάρκος Ξύδης

Βασίλης Παπαδημητρίου

Τάνια Ρόκκα

Μαριάννα Τουντασάκη

Γιώργος Τσούρμας

Γιώργος Τσουρουνάκης

Ιάσονας Χρόνης

Παντελής Ψακίδης

Άννα Μονογιού, Γιάννης Ζουγανέλης, Δημήτρης Καπετανάκος και Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Και μία 8μελής ορχήστρα επί σκηνής:

Πνευστά: Βαχάν Γκαλστιάν

Πλήκτρα: Αλέξανδρος Δημόπουλος

Ακορντεόν: Δημήτρης Κούστας

Βιολί: Νίκος Μήλας

Τύμπανα: Γιώργος Πουλιάσης

Μπουζούκι: Δημήτρης Σαββαΐδης

Κιθάρα: Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

Μπάσο: Χάρης Χαραλάμπους

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 5 Δεκεμβρίου.

Δημήτρης Γκοτσόπουλος και ο θίασος της παράστασης – Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Info

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 19:00

Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 65€, ΖΩΝΗ Α: 55€, ΖΩΝΗ Β: 42€, ΖΩΝΗ Γ: 32€, ΖΩΝΗ Δ: 22€, ΘΕΩΡΕΙΟ Α: 18€, ΘΕΩΡΕΙΟ Β:16€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ, φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω)

Προπώληση εισιτηρίων:

Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tomegalomastsirko.theatron254.gr

Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300