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Το βίντεο με τίτλο MAGA City XLVII προβάλλει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενσωματώνοντας στοιχεία της σύγχρονης ποπ κουλτούρας στην επικοινωνιακή στρατηγική.

Η παραγωγή αντλεί οπτικά στοιχεία από το αναμενόμενο παιχνίδι της Rockstar Games προκειμένου να προσεγγίσει το διαδικτυακό κοινό με πολιτικά μηνύματα.

Η επιλογή αυτή συνδυάζει το γνωστό πολιτικό σύνθημα του Τραμπ με την οπτική ταυτότητα του Grand Theft Auto για λόγους προβολής.

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Η παγκόσμια απήχηση του Grand Theft Auto VI (GTA 6) φαίνεται πως αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και για τον Λευκό Οίκο, ο οποίος επέλεξε να αξιοποιήσει την αισθητική του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού σε μια νέα ανάρτηση με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον τίτλο «Welcome to MAGA City XLVII» («Καλώς ήρθατε στην πόλη MAGA 47»), ακολουθεί την επικοινωνιακή στρατηγική της αμερικανικής προεδρίας, η οποία χρησιμοποιεί συχνά memes, περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης και στοιχεία από τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, προκειμένου να προσεγγίσει το διαδικτυακό κοινό και να ενισχύσει την προβολή των πολιτικών της μηνυμάτων.

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Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης δημιουργίας βρίσκεται η φανταστική «MAGA City», μια ονομασία που προκύπτει από το γνωστό πολιτικό σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again». Παράλληλα, ο λατινικός αριθμός XLVII (47) αποτελεί σαφή αναφορά στην ιδιότητά του ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η παραγωγή αντλεί στοιχεία από την οπτική ταυτότητα και τα κινηματογραφικά τρέιλερ της σειράς Grand Theft Auto, επιχειρώντας να συνδυάσει τον κόσμο του δημοφιλούς gaming franchise με την πολιτική επικοινωνία του κινήματος MAGA. Οι εικόνες με τους φοίνικες και η επιλογή μιας φανταστικής πόλης παραπέμπουν αισθητικά στη Vice City, το βασικό σκηνικό του GTA 6, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το Μαϊάμι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο παιχνίδι της Rockstar Games έρχεται 13 χρόνια μετά την κυκλοφορία του GTA V και συγκαταλέγεται στις πλέον πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες στην ιστορία της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών.

Στο GTA 6, οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν έναν εκτεταμένο κόσμο ανοιχτού τύπου, με εντυπωσιακές παραλίες, μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, πολυτελή οχήματα, επιβλητικούς ουρανοξύστες και έντονη νυχτερινή ζωή. Πρόκειται για στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Vice City και αποτελούν βασικό μέρος της εμπειρίας που υπόσχεται η νέα δημιουργία της Rockstar Games.