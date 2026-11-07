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Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα ακόμη ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο αστυνομικοί.

Οι τοπικές αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο για την επίθεση, ενώ ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και διασωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να αποσαφηνίσει τις συνθήκες και τα κίνητρα του δράστη, ενώ η πολιτική ηγεσία παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν το σημείο, το οποίο χαρακτηρίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ως ζώνη υψηλού κινδύνου.

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Συναγερμός σήμανε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στην Κρακοβία της Πολωνίας, έπειτα από ένοπλη επίθεση στο κέντρο της πόλης, με απολογισμό τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 10 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και όπως αναφέρει στο δημοσίευμα του το France24. Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας της περιφέρειας της Μαλοπόλσκα (Małopolska), ο δράστης έφτασε με αυτοκίνητο στην πολυσύχναστη κεντρική πλατεία της πόλης, περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον ανθρώπων, ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει.

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BREAKING: At least 2 people killed and 10 injured after a gunman opened fire from a car in Krakow, Poland. https://t.co/w7LCKsGQYL — Scope Report (@ScopeReport_) November 7, 2026

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης. Ανάμεσα στους 10 τραυματίες βρίσκονται και δύο αστυνομικοί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Χούμπερτ Τσιεπλί (Hubert Ciepły).

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες και πληρώματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και εναέριο ασθενοφόρο για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή τραυματιών. Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κρακοβίας να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την κεντρική πλατεία της πόλης, καθώς παρέμενε επικίνδυνη ακόμη και μία ώρα μετά την ένοπλη επίθεση.

🚨🇵🇱Chaos in Krakow, Poland, where five people have just been shot in a public square! A shooting has just taken place near the site of a protest against the takeover by the EU and Donald Tusk. Brussels has just spilled Polish blood! Pray for Poland. https://t.co/znXOqYrxiy — Mario ZNA (@MarioBojic) November 7, 2026

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική χαρακτήρισε την περιοχή «ζώνη υψηλού κινδύνου» (hot zone), ζητώντας από τους πολίτες να μην πλησιάζουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επιχειρήσεις των σωμάτων ασφαλείας.

Την έρευνα για την υπόθεση παρακολουθεί και η πολιτική ηγεσία της Πολωνίας. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, τοποθετήθηκε για το αιματηρό περιστατικό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες της επίθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Οι έρευνες των πολωνικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα του δράστη και όλες οι λεπτομέρειες της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Κρακοβίας.

Με πληροφορίες από Reuters, The Independent

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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