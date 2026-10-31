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Η κυβέρνηση επιχειρεί να ακυρώσει μεταρρυθμίσεις της προηγούμενης διοίκησης, θέτοντας σε διαθεσιμότητα τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, γεγονός που η αντιπολίτευση καταγγέλλει ως παράνομη κατάληψη θεσμών.

Η ένταση κλιμακώθηκε με την επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο κτίριο του Δικαστηρίου, αναγκάζοντας τον πρόεδρο Ναβρότσκι να διακόψει επίσημο ταξίδι του για να επιστρέψει άμεσα στη χώρα.

Οι δύο πλευρές αμφισβητούν αμοιβαία τη νομιμότητα των ενεργειών τους, με τον πρωθυπουργό να υποστηρίζει την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και τον πρόεδρο να μπλοκάρει τις κυβερνητικές αποφάσεις.

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Η έντονη σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Πολωνίας οφείλεται στον μακροχρόνιο πόλεμο για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης και τη θεσμική «αποκαθήλωση» των μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης εθνικιστικής κυβέρνησης.

Το σκηνικό έχει οδηγήσει τη χώρα σε βαθιά πολιτική και συνταγματική κρίση, με αποκορύφωμα τη δραματική κλιμάκωση στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Βαρσοβίας.

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Οι βασικοί λόγοι της αντιπαράθεσης εντοπίζονται στα εξής σημεία:

Ιδεολογικό και Πολιτικό Χάσμα: Από τη μία πλευρά βρίσκεται η φιλοευρωπαϊκή, κεντρώα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ(που ανέλαβε το 2023). Από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο συντηρητικός πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι (που διαδέχθηκε τον Άντρζεϊ Ντούντα το 2025), ο οποίος υποστηρίζεται σθεναρά από το δεξιό, εθνικιστικό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS).

Η Μάχη για το Συνταγματικό Δικαστήριο: Η κυβέρνηση Τουσκ έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου και να ακυρώσει τις αμφιλεγόμενες δικαστικές αλλαγές που είχε κάνει το PiS όσο βρισκόταν στην εξουσία. Στο πλαίσιο αυτό, δικαστές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση έθεσαν σε διαθεσιμότητα τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι (διορισμένο από το PiS).

Καταγγελίες για «Πραξικόπημα»: Η αντιπολίτευση και ο πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορούν την κυβέρνηση για πραξικόπημα και παράνομη κατάληψη των θεσμών. Η ένταση έφτασε στο απροχώρητο όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτίριο του Δικαστηρίου, προκαλώντας διαδηλώσεις και συμπλοκές.

Η Εσπευσμένη Επιστροφή του Προέδρου: Η σοβαρότητα της κρίσης αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ο πρόεδρος Ναβρότσκι διέκοψε mid-air το επίσημο ταξίδι του προς τη Σενεγάλη, δίνοντας εντολή στο προεδρικό αεροσκάφος να γυρίσει πίσω στη Βαρσοβία προκειμένου να παρέμβει προσωπικά υπέρ των δικαστών.

Αμοιβαία Αμφισβήτηση της Νομιμότητας: Η κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει τις αποφάσεις των δικαστών που διορίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος Ναβρότσκι αρνείται να ορκίσει τους νέους δικαστές που εκλέγει το κοινοβούλιο, χρησιμοποιώντας παράλληλα το δικαίωμα βέτο για να μπλοκάρει τα κυβερνητικά νομοσχέδια.

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Αυτός ο απόλυτος θεσμικός πόλεμος έχει οδηγήσει σε πλήρες πολιτικό αδιέξοδο, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν την αστυνομία, τα δικαστήρια και τις συνταγματικές τους εξουσίες για να εξουδετερώσουν η μία την άλλη.

Καταγγελίες για «πραξικόπημα» στο Συνταγματικό Δικαστήριο – Επέστρεψε εσπευσμένα ο πρόεδρος της χώρας, Ναβρότσκι

Σε αναγκαστική διακοπή του ταξιδιού του προς τη Σενεγάλη προχώρησε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, καθώς το αεροσκάφος του επέστρεψε ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Αφορμή στάθηκαν οι εξελίξεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας, όπου αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του, ενώ ο πρόεδρός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

«Σε μια στιγμή όπως αυτή, ο Πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω το ταξίδι μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», έγραψε ο Ναβρότσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το κτίριο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια των οποίων εκτοξεύθηκαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

The President of Poland is turning back from his flight to Senegal to respond to the coup d’état targeting the Constitutional Tribunal in Warsaw. — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) October 30, 2026

Από την πλευρά του, το ίδιο το δικαστήριο γνωστοποίησε μέσω της ιστοσελίδας του ότι ο πρόεδρός του, Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι, τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

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Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, υπερασπίστηκε τις εξελίξεις με ανάρτησή του στο X, υποστηρίζοντας ότι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί υποχρέωση της κυβέρνησής του.

«Η αποκατάσταση της κυριαρχίας του δικαίου είναι δική μας υποχρέωση. Μετά από χρόνια ανομίας του PiS, πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, ενίοτε επώδυνη, που απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🇵🇱 PM Tusk is being ACCUSED of SENDING police to SEIZE the Constitutional Tribunal tonight, and the timing doesn’t help Reports say the timing looks deliberate, right before the weekend, and that Tusk is using force because the president blocked his judges. Also, it’s pointed out that the EU has not criticized the move, unlike the frequent rule-of-law complaints it raised against the previous PiS government. Writer: Lucas https://t.co/xoalEgPfYI Advertisement October 30, 2026

🇵🇱⚖️ Polish Constitutional Tribunal President Bogdan Święczkowski and supporters attempted to force entry into the tribunal building in Warsaw on Friday night after a rival judge ordered his suspension. Judge Anna Korwin-Piotrowska, elected by the current Sejm, issued an order suspending Święczkowski and Vice-President Bartłomiej Sochański and claimed authority to lead the tribunal as its most senior judge. The tribunal’s existing leadership denounced the move as an illegal website takeover, stated that Korwin-Piotrowska is not a valid tribunal judge, and accused participants of a coup attempt. The dispute centers on whether certain judges properly took their oath before the president. Warsaw police deployed outside the building on Aleja Szucha after requests from Prosecutor General Waldemar Żurek and from Korwin-Piotrowska citing risks to life, health, and public order. Officers operated in the external area. Protesters cut chains on the gate; Święczkowski briefly entered the grounds, was stopped by a police cordon, and withdrew while saying he would wait for President Karol Nawrocki. Three people were detained for trespassing after climbing the fence. President Nawrocki interrupted his trip to Senegal and is returning to Poland. Poland’s ambassador to China, Jakub Kumoch, resigned, stating that events in the country made it impossible for him to continue. The confrontation is the latest escalation in the long-running conflict over the legitimacy of the Constitutional Tribunal. The Tusk government frames its actions as restoring the rule of law; the opposition and Nawrocki describe them as an institutional power seizure. Competing claims of legal authority remain unresolved. Advertisement October 30, 2026

Η νέα κρίση εντάσσεται σε μια μακροχρόνια πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε παράλυση τον θεσμό στην Πολωνία.

Η διαμάχη είχε κλιμακωθεί ήδη από τις αρχές του έτους, όταν ο Ναβρότσκι αρνήθηκε να ορκίσει τρεις από τους έξι δικαστές που είχε εκλέξει το κοινοβούλιο. Από την πλευρά του, ο Σβιέτσκοφσκι δεν επέτρεψε στους δικαστές που εξελέγησαν με την υποστήριξη της σημερινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Με πληροφορίες από Reuters

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