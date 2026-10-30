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Σε αναγκαστική διακοπή του ταξιδιού του προς τη Σενεγάλη προχώρησε την Παρασκευή (30/10) ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, καθώς το αεροσκάφος του επέστρεψε ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Αφορμή στάθηκαν οι εξελίξεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας, όπου αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του, ενώ ο πρόεδρός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

«Σε μια στιγμή όπως αυτή, ο Πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω το ταξίδι μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», έγραψε ο Ναβρότσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το κτίριο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια των οποίων εκτοξεύθηκαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

Από την πλευρά του, το ίδιο το δικαστήριο γνωστοποίησε μέσω της ιστοσελίδας του ότι ο πρόεδρός του, Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι, τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, υπερασπίστηκε τις εξελίξεις με ανάρτησή του στο X, υποστηρίζοντας ότι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί υποχρέωση της κυβέρνησής του.

«Η αποκατάσταση της κυριαρχίας του δικαίου είναι δική μας υποχρέωση. Μετά από χρόνια ανομίας του PiS, πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, ενίοτε επώδυνη, που απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα κρίση εντάσσεται σε μια μακροχρόνια πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε παράλυση τον θεσμό στην Πολωνία.

Η διαμάχη είχε κλιμακωθεί ήδη από τις αρχές του έτους, όταν ο Ναβρότσκι αρνήθηκε να ορκίσει τρεις από τους έξι δικαστές που είχε εκλέξει το κοινοβούλιο. Από την πλευρά του, ο Σβιέτσκοφσκι δεν επέτρεψε στους δικαστές που εξελέγησαν με την υποστήριξη της σημερινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.