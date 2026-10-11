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Συναγερμός έχει σημάνει στις πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών μετά από πληροφορίες για πιθανό σχέδιο επίθεσης κατά του πρωθυπουργού της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, και του υπουργού Άμυνας, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Κατόπιν πληροφοριών που έλαβε η πολωνική αστυνομία σχετικά με πιθανή επίθεση, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, και ο Υπουργός Συντονιστής των Ειδικών Υπηρεσιών, Τόμας Σιεμόνιακ, αποφάσισαν να λάβουν δράση για το θέμα», έγραψε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Καρολίνα Γκαλέτσκα.

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W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz , minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski oraz minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie. Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się w CAT ABW spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: @PolskaPolicja i @SOP_GOV_PL oraz funkcjonariuszy @ABW_GOV_PL. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 11, 2026

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στις 11:00 το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW).

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της προειδοποίησης, την πιθανή προέλευση της απειλής ή το εάν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένος ύποπτος. Επίσης, δεν έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας ή συλλήψεις που να συνδέονται με την υπόθεση.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές της Πολωνίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, έπειτα από σειρά βίαιων επιθέσεων σε σχολεία της χώρας.



