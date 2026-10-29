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Ο 31χρονος οδηγός του οχήματος κατάφερε να απομακρυνθεί από τις γραμμές λίγο πριν από τη διέλευση επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Διαφορετικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι η απομάκρυνση του οχήματος επιτεύχθηκε με τη βοήθεια τρίτων προσώπων που μετακίνησαν βίαια τις προστατευτικές μπάρες.

Ο οδηγός παραδέχθηκε την ενοχή του στις αρχές, οι οποίες ανέστειλαν την άδεια οδήγησής του και ζήτησαν την επιβολή ποινής.

Το όχημα μετέφερε φυτικό λίπασμα και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός δεν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου σε σιδηροδρομική διάβαση στο Πόζναν της Πολωνίας, όταν ένα βυτιοφόρο εγκλωβίστηκε στις γραμμές, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη διέλευση επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό οδηγούσε ένας 31χρονος Ουκρανός, ο οποίος εισήλθε στη διάβαση της οδού Lutycka περίπου στις 17:00. Ωστόσο, η αυξημένη κίνηση στην απέναντι πλευρά δεν του επέτρεψε να συνεχίσει την πορεία του, με αποτέλεσμα να παραμείνει ακινητοποιημένος πάνω στις γραμμές, ενώ οι προστατευτικές μπάρες άρχισαν να κατεβαίνουν.

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Ο οδηγός κατάφερε να απομακρύνει το όχημα λίγο πριν περάσει το τρένο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει τη γνησιότητά του.

#mundo #carros #trens #acidente #turquia #blogextra #pagenotfound #milagre ♬ som original – Jornal Extra @jornalextra Um vídeo viral mostra o momento em que o motorista de um caminhão ajuda um caminhão-tanque e evita que um trem atingisse o veículo na Turquia nesta segunda-feira, dia 26. O caminhão-tanque ficou preso entre as cancelas de uma via-férrea no distrito de Wola, em Poznań, na Polônia, por conta de um engarrafamento. Quando as cancelas começaram a baixar, o motorista não conseguiu sair de cima dos trilhos a tempo. ➡ Leia a entrevista completa no blog PAGE NOT FOUND, no site do @jornalextra (LINK NA BIO E NOS STORIES) 📹 Imagens: PLK #jornalextra

Διαφορετικές εκδοχές για την απομάκρυνση του βυτιοφόρου

Οι πληροφορίες σχετικά με το πώς το φορτηγό κατάφερε να εγκαταλείψει τις γραμμές δεν συμπίπτουν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Λούκας Πατέρσκι, ένας άλλος οδηγός φέρεται να άνοιξε με τη βία μία από τις μπάρες, διευκολύνοντας την απομάκρυνση του βυτιοφόρου.

Άλλες αναφορές, που επικαλούνται αστυνομικές πηγές, υποστηρίζουν ότι ο οδηγός ξεκίνησε την πορεία του έπειτα από παρότρυνση άλλων οδηγών, προκαλώντας ζημιά στην προστατευτική μπάρα. Παράλληλα, μαρτυρία που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο epoznan.pl περιγράφει την παρέμβαση ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να σήκωσε τη μπάρα με τη βία.

Η αστυνομία ζητά την τιμωρία του οδηγού

Μερικές ώρες μετά το συμβάν, ο 31χρονος παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής Ζεζίτσε, όπου εξετάστηκε και παραδέχθηκε την ενοχή του, σύμφωνα με τις αρχές.

Η άδεια οδήγησής του ανεστάλη, ενώ η αστυνομία ζήτησε από το δικαστήριο την επιβολή ποινής για πρόκληση κινδύνου στην οδική κυκλοφορία. Όπως αναφέρθηκε, ο οδηγός εισήλθε στη διάβαση ενώ οι μπάρες ήταν ακόμη σηκωμένες, εκτιμώντας ότι θα προλάβαινε να περάσει, αλλά η κίνηση τον εμπόδισε να απομακρυνθεί εγκαίρως.

Αντιμετωπίζει ποινές που περιλαμβάνουν κράτηση έως 30 ημέρες, περιορισμό της ελευθερίας ή πρόστιμο έως 30.000 ζλότι.

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Το βυτιοφόρο μετέφερε φυτικό λίπασμα, το οποίο δεν κατατάσσεται στις επικίνδυνες ουσίες. Η αστυνομία διευκρίνισε επίσης ότι ο οδηγός ήταν νηφάλιος και διέθετε την απαιτούμενη άδεια για το συγκεκριμένο όχημα.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, υπενθυμίζοντας στους οδηγούς να μην εισέρχονται σε σιδηροδρομικές διαβάσεις όταν δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για να συνεχίσουν την πορεία τους στην απέναντι πλευρά.

Με πληροφορίες από: paper.pollar.news

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