Η πολωνική αστυνομία συνέλαβε έναν 46χρονο άνδρα, ο οποίος είναι ύποπτος για υποκίνηση σε δολοφονία κυβερνητικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Βουοντίμιες Τσαρζάστι, όπως δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
Ο εκπρόσωπος, Άνταμ Σουάπκα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ο άνδρας συνελήφθη στην πόλη Ομπορνίκι, στη δυτική Πολωνία.
Πρόκειται για τη δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες που σχετίζεται με απειλές άσκησης βίας κατά πολιτικών προσώπων στη χώρα.
Την Κυριακή, η αστυνομία είχε συλλάβει έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών στην περιοχή της Κάτω Σιλεσίας, στη νότια Πολωνία, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον του Τουσκ και του υπουργού Άμυνας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς.
Πηγή: reuters.com