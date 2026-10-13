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Η πολωνική αστυνομία συνέλαβε έναν 46χρονο άνδρα, ο οποίος είναι ύποπτος για υποκίνηση σε δολοφονία κυβερνητικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Βουοντίμιες Τσαρζάστι, όπως δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος, Άνταμ Σουάπκα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ο άνδρας συνελήφθη στην πόλη Ομπορνίκι, στη δυτική Πολωνία.

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Πρόκειται για τη δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες που σχετίζεται με απειλές άσκησης βίας κατά πολιτικών προσώπων στη χώρα.

Την Κυριακή, η αστυνομία είχε συλλάβει έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών στην περιοχή της Κάτω Σιλεσίας, στη νότια Πολωνία, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον του Τουσκ και του υπουργού Άμυνας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς.

Πηγή: reuters.com