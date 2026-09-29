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Μια απίστευτη στιγμή κατέγραψε ζωντανά η τηλεοπτική κάμερα στην Πολωνία, όταν δημοσιογράφος που μετέδιδε ρεπορτάζ για ένα θανατηφόρο τροχαίο κατέγραψε κατά λάθος ένα δεύτερο, διαφορετικό ατύχημα, λίγα μόλις μέτρα μακριά.

Ο δημοσιογράφος του TVP Info, Μίλος Σιέλιβοντσινκ, βρισκόταν στη βόρεια Πολωνία και κάλυπτε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένα τρίχρονο αγόρι.

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Την ώρα της απευθείας σύνδεσης, στο πλάνο εμφανίστηκε μια 14χρονη κοπέλα που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα αυτοκίνητο την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί στον αέρα και να πέσει στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το TVP, τα δύο περιστατικά δεν συνδέονταν μεταξύ τους. Επρόκειτο για δύο διαφορετικά τροχαία που συνέβησαν στο ίδιο σημείο και περίπου την ίδια χρονική στιγμή.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί πίσω του. «Άκουσα έναν κρότο πίσω μου και ο κάμεραμαν φώναξε: “Ω, Θεέ μου!”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αμέσως, ο Σιέλιβοντσινκ ζήτησε από τον εικονολήπτη να συνεχίσει την καταγραφή και να εστιάσει στην πινακίδα του αυτοκινήτου, προκειμένου τα στοιχεία να παραδοθούν στις αρχές.

El periodista Miłosz Sieliwończyk estaba informando en el norte de Polonia sobre el accidente fatal que involucró a un niño de tres años— cuando una chica en un patinete fue atropellada por un hombre que conducía un auto. https://t.co/VW7cL7jSPk — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 28, 2026

Στη συνέχεια, το τηλεοπτικό συνεργείο έσπευσε να βοηθήσει την 14χρονη, η οποία δεν μπορούσε να σηκωθεί από το οδόστρωμα.

«Πλησιάσαμε την κοπέλα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Είδα λεκέδες αίματος πάνω στο πατίνι. Καλέσαμε το 112 και οι διασώστες έφτασαν μέσα σε τρία λεπτά», δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Η κάμερα, που βρισκόταν στο σημείο για να καταγράψει ένα άλλο δυστύχημα, κατέγραψε έτσι απρόσμενα και το δεύτερο τροχαίο, ενώ το τηλεοπτικό συνεργείο πέρασε από τον ρόλο του ρεπόρτερ στον ρόλο του πρώτου ανθρώπου που έσπευσε να βοηθήσει την τραυματισμένη 14χρονη.