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Συνολικά πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις ιερείς, δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στο μοναστήρι των Βενεδικτίνων Αδελφών στο Γιαροσλάβ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όμως δύο από τους ιερείς υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 31χρονος Ουκρανός, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή του με μαχαίρι.

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Σύμφωνα με την Telegraph, νεκροί είναι οι ιερείς Μάρεκ Πιενκόφσκι και Στανισλάβ Ζμπόινοβιτς. Σύμφωνα με την αστυνομία του Γιαροσλάβ, όπως μετέδωσε το πολωνικό μέσο TVN24, ο ένας από τους ιερείς υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, έχοντας δεχθεί μαχαιριά στο στήθος.

Ο δεύτερος ιερέας είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος και στα κάτω άκρα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Συνολικά, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά την επίθεση.

Τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο ιερέων εξέφρασε ο Καθεδρικός Ναός του Ρζέσζουφ. «Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο δύο ιερέων του πατέρα Μάρεκ Πιενκόφσκι και του πατέρα Στανισλάβ Ζμπόινοβιτς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο Καθεδρικός Ναός πρόσθεσε ότι ο πατέρας Μάρεκ είχε υπηρετήσει ως εφημέριος στην ενορία της Ιεράς Καρδιάς του Ιησού στο Ρζέσζουφ από το 1986 έως το 1988.

Με πληροφορίες από: telegraph.co.uk