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Το προτεινόμενο μέτρο στοχεύει στην άντληση τεσσάρων δισεκατομμυρίων ζλότι ετησίως, με την κυβέρνηση να ζητά από τον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι την άμεση υπογραφή του νομοσχεδίου.

Η κυβέρνηση επιχειρεί την επαναφορά του σχεδίου νόμου, παρά την προηγούμενη απόρριψή του από τον πρόεδρο και την παραπομπή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων, που προκλήθηκαν από την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές, έχουν επιφέρει σημαντικά κέρδη στις εταιρίες ενέργειας και αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις στους καταναλωτές.

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Την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών με σκοπό να καλύψει τις μεγάλες αυξήσεις της ενέργειας και να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, καλώντας τον πρόεδρο της χώρας να μην τον μπλοκάρει και πάλι.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει φόρο 60% στα υπερβολικά έσοδα των πετρελαϊκών εταιριών το διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2026, που θα αποφέρει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τέσσερα δισεκατομμύρια ζλότι (1,06 δισεκ.) ετησίως.

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Το νομοσχέδιο είχε απορριφθεί προηγουμένως από τον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, σύμμαχο της εθνικιστικής αντιπολίτευσης της Πολωνίας, ο οποίος το παρέπεμψε στο Συνταγματικό Δικαστήριο τον Ιούλιο. Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί αλλά η κυβέρνηση επανέφερε το σχέδιο νόμου και αναμένεται να το εγκρίνει σήμερα προτού το υποβάλει και πάλι στο κοινοβούλιο.

“Εγγυώμαι ότι αν ο πρόεδρος υπογράψει τελικά το πρόσφατα επανακατατεθέν σχέδιο νόμου για τα έκτακτα κέρδη, θα θέσουμε αμέσως σε εφαρμογή μια άλλη επιλογή για να μειώσουμε τις τιμές των καυσίμων”, είπε ο Τουσκ πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

“Θα δούμε πόσο μακριά θα πάει αυτό. Αλλά ελπίζω ότι δεν μένει σε κανέναν καμία αμφιβολία ότι αυτό το σχέδιο νόμου πρέπει να υπογραφεί. Δεν πρέπει να πληρώνουν οι πολίτες για αυτήν την κρίση των καυσίμων. Δεν είναι ο πολωνικός λαός υπεύθυνος για την κρίση των καυσίμων”.

Τον Μάρτιο, η πολωνική κυβέρνηση εισήγαγε πλαφόν στην τιμή των καυσίμων το οποίο έληξε τον Ιούλιο και κόστισε στον προϋπολογισμό περίπου 4,7 εκατομμύρια ζλότι. Χαμηλότερο ποσοστό ΦΠΑ ίσχυε επίσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες του Αυγούστου.

Η αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, αποφέροντας πολλά κέρδη σε εταιρίες καυσίμων, κυρίως στην Orlen στην Πολωνία, η οποία είδε τα έσοδά της να αυξάνονται σχεδόν κατά 26% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο και τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τοκοχρεολυσίων, κατά 54%, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές προσπαθούν να αντεπεξέλθουν σε μια σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων στα βενζινάδικα. ενώ οι μεταφορές αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη. Η κρίση είχε επίσης αποτέλεσμα αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.