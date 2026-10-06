Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο ορειβάτες που ήταν δεμένοι μεταξύ τους με σχοινί επιβίωσαν από ανεξέλεγκτη πτώση σε απότομη, χιονισμένη πλαγιά στην περιοχή Żleb Kulczyńskiego των πολωνικών Τάτρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε τυχαία σε βίντεο από πεζοπόρο που βρισκόταν στην ίδια περιοχή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, οι δύο άνδρες υπέστησαν μόνο εκδορές, μώλωπες και ένα κάταγμα στο δάχτυλο, ενώ απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο της ορεινής διάσωσης.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι παγωμένες συνθήκες στα ψηλότερα σημεία των βουνών καθιστούν τις διαδρομές εξαιρετικά επικίνδυνες για τους απροετοίμαστους ορειβάτες.

Την ίδια ημέρα, στην ίδια οροσειρά, σημειώθηκαν και άλλα σοβαρά ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός θανατηφόρου περιστατικού στην περιοχή Zawrat.

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Δύο ανθρώπινες φιγούρες εμφανίζονται ξαφνικά να κατρακυλούν ανεξέλεγκτα στην παγωμένη πλαγιά. Η ταχύτητα αυξάνεται, τα σώματά τους αναπηδούν στο χιόνι και ανάμεσα στους βράχους και για μερικά δευτερόλεπτα η εικόνα μοιάζει να προαναγγέλλει τραγωδία.

Κι όμως, οι δύο ορειβάτες επέζησαν.

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Το εντυπωσιακό βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στην περιοχή Żleb Kulczyńskiego των πολωνικών Τάτρα, κοντά στην περίφημη και ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή Orla Perć.

Η κάμερα κατέγραψε τυχαία την πτώση

Η γυναίκα που τράβηξε το βίντεο δεν κινηματογραφούσε τους δύο άνδρες. Ήθελε να καταγράψει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο βουνό.

Είχε κατευθυνθεί προς το Zawrat, αλλά συνάντησε διασώστη της TOPR, ο οποίος την προειδοποίησε να μη συνεχίσει. Αποφάσισε να επιστρέψει. Την ώρα που κινηματογραφούσε την περιοχή του Kozi Wierch ακούστηκε ξαφνικά κραυγή και στο πλάνο εμφανίστηκαν οι δύο ορειβάτες να πέφτουν με μεγάλη ταχύτητα.

Οι άνδρες ήταν δεμένοι μεταξύ τους με σχοινί. Η πτώση συνεχίστηκε για δεκάδες μέτρα σε απότομο, χιονισμένο και βραχώδες έδαφος μέχρι που τελικά σταμάτησαν χαμηλότερα στην πλαγιά.

#hikers #Poland #accident ♬ oryginalny dźwięk – TVP WORLD @tvpworld.com A terrifying fall involving two hikers was caught on camera in Kulczyński Gully in Poland’s Tatra Mountains. The footage captures a sudden scream before both people tumble down the steep, snow-covered slope. Snow and ice still cover the higher parts of the Tatras, making seemingly manageable trails extremely dangerous. One slip can quickly turn into a life-threatening situation. The person filming the incident also observed that some hikers were heading toward the Zawrat pass in running shoes, describing it as “practically asking for an accident.” #mountains

Το απίστευτο: έσπασε μόνο ένα δάχτυλο

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Οι εικόνες δημιουργούν την εντύπωση ότι οι συνέπειες θα ήταν εξαιρετικά βαριές. Συνέβη σχεδόν το αντίθετο.

Οι δύο άνδρες ειδοποίησαν οι ίδιοι τους διασώστες και κινητοποιήθηκε ελικόπτερο της TOPR για την απομάκρυνσή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, υπέστησαν εκδορές και μώλωπες, ενώ ο ένας είχε κάταγμα σε δάχτυλο.

Ο διασώστης της TOPR Edward Lichota, όταν είδε το βίντεο, επισήμανε ότι η πραγματική σοβαρότητα της πτώσης έγινε αντιληπτή από τις εικόνες και ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε τελειώσει τραγικά.

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Μία πτώση αρκεί πάνω στον παγωμένο χιονιά

Η TOPR είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι φαινομενικά καλές καιρικές συνθήκες δημιουργούσαν ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Στα χαμηλότερα σημεία τα μονοπάτια μπορούσαν να φαίνονται στεγνά, αλλά ψηλότερα υπήρχε σκληρό και παγωμένο χιόνι.

Σε τέτοιες απότομες πλαγιές ένα γλίστρημα μπορεί να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη πτώση. Η TOPR προειδοποίησε επίσης ότι τα απλά αντιολισθητικά βοηθήματα δεν επαρκούν για απαιτητικό υψηλό ορεινό έδαφος και ότι απαιτούνται κατάλληλος εξοπλισμός, εμπειρία και γνώση της χρήσης του.

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Την ίδια ημέρα ένας άλλος ορειβάτης σκοτώθηκε

Το περιστατικό των δύο ανδρών ήταν μόνο ένα από μια σειρά σοβαρών ατυχημάτων που σημειώθηκαν στα Τάτρα εκείνο το Σάββατο.

Στην περιοχή Zawrat, ορειβάτης έπεσε εκατοντάδες μέτρα πάνω σε παγωμένο χιόνι. Παρά την προσπάθεια ανάνηψης και την αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο του Zakopane, υπέκυψε στα τραύματά του. Άλλος ορειβάτης τραυματίστηκε σοβαρά κοντά στην Kozia Przełęcz.

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Η συγκλονιστική καταγραφή από το Żleb Kulczyńskiego αποτελεί έτσι κάτι περισσότερο από ένα viral βίντεο. Είναι μια πραγματική εικόνα του πόσο γρήγορα μπορεί μια ορεινή διαδρομή να μετατραπεί σε παγίδα και πόσο τυχεροί στάθηκαν οι δύο άνθρωποι που, έπειτα από μια πτώση η οποία φαίνεται τρομακτική, έφυγαν ζωντανοί και χωρίς βαριά τραύματα.

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