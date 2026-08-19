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Στις ελβετικές Άλπεις, η εξέταση DNA επιβεβαίωσε την ταυτότητα δύο Βέλγων ορειβατών που είχαν εξαφανιστεί το 1992 κατά τη διάρκεια ορειβατικής διαδρομής.

Αντίστοιχα, στις αυστριακές Άλπεις εντοπίστηκαν τα οστά ενός Ιταλού πεζοπόρου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί το 1991 σε ηλικία είκοσι δύο ετών.

Η σταδιακή τήξη των πάγων φέρνει συχνά στην επιφάνεια ανθρώπινα λείψανα και αντικείμενα που παρέμεναν εγκλωβισμένα στον πάγο για πολλές δεκαετίες.

Οι αρχές διατηρούν εκτενή αρχεία αγνοουμένων, καθώς η υποχώρηση των παγετώνων βοηθά στον εντοπισμό περιπτώσεων που παρέμεναν άλυτα μυστήρια για χρόνια.

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Οι σοροί τριών ορειβατών που αγνοούνταν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήρθαν στην επιφάνεια καθώς οι παγετώνες των Άλπεων υποχωρούν. Τα λείψανα εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές περιοχές, στις ελβετικές και τις αυστριακές Άλπεις, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη, αποκαλύπτοντας τραγικές ιστορίες που παρέμεναν θαμμένες στον πάγο για δεκαετίες.

Οι πάγοι αποκάλυψαν την τύχη δύο αγνοούμενων Βέλγων

Οι δύο Βέλγοι ορειβάτες, ηλικίας 39 και 41 ετών, είχαν ταξιδέψει στην Ελβετία για ορειβατική πεζοπορία. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1992 ξεκίνησαν από καταφύγιο σε υψόμετρο 2.726 μέτρων, με προορισμό άλλο ορειβατικό καταφύγιο, ακολουθώντας διαδρομή που περνούσε από την κορυφή του Βάισμις, στα 4.017 μέτρα. Ωστόσο, η απότομη επιδείνωση του καιρού φαίνεται πως ανέτρεψε τα σχέδιά τους, καθώς δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

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Two Belgian Climbers Found After 34 Years | Asia One News



The bodies of two Belgian climbers who disappeared in the Swiss Alps 34 years ago have been found after emerging from the melting Trift Glacier in Switzerland.#Asiaone #Asiaonenews #Belgium #Climbers #MountainClimbing pic.twitter.com/3SRYyO4Ru8 — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) August 19, 2026

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τότε, ακόμη και με τη συνδρομή ελικοπτέρων, δεν απέδωσαν καρπούς. Μερικούς μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1993, ένας πεζοπόρος εντόπισε έναν ορειβατικό σάκο στον παγετώνα Τριφτ, χωρίς όμως να βρεθούν οι δύο άνδρες.

Η υπόθεση παρέμενε ανοιχτή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, μέχρι τις 26 Ιουλίου, όταν εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στον ίδιο παγετώνα, στο καντόνι Βαλαί. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Σιόν, όπου η εξέταση DNA επιβεβαίωσε ότι ανήκαν στους δύο Βέλγους ορειβάτες που είχαν εξαφανιστεί το 1992 στην περιοχή του Βάισμις.

Η υποχώρηση των παγετώνων έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην αποκάλυψη ολοένα περισσότερων ανθρώπινων λειψάνων που παρέμεναν εγκλωβισμένα στον πάγο για δεκαετίες. Ενδεικτική είναι και η περίπτωση Ελβετού ορειβάτη που είχε εξαφανιστεί το 1994 και τα οστά του εντοπίστηκαν πέρυσι σε παγετώνα του Ober Gabelhorn, επίσης στο καντόνι Βαλαί. Οι ελβετικές Αρχές διατηρούν, μάλιστα, αρχείο αγνοουμένων που φτάνει έως το 1925, καταγράφοντας κυρίως περιστατικά εξαφανίσεων σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου και κατά μήκος ποταμών.

The bodies of two Belgian climbers who disappeared in the Swiss Alps 34 years ago have been found, freed from the melting Trift Glacier, police said. https://t.co/pOlgjVz4iz — CBS News (@CBSNews) August 19, 2026

Τέλος στο μυστήριο της εξαφάνισης 22χρονου Ιταλού

Μια δεύτερη τραγική υπόθεση ήρθε στο φως στις αυστριακές Άλπεις, όπου εντοπίστηκαν τα οστά ενός Ιταλού πεζοπόρου που είχε εξαφανιστεί το 1991, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Τα λείψανα βρέθηκαν στις 21 Ιουνίου σε δύσβατη περιοχή με βράχια και χαλίκια, στο Vorderen Brandjochspitze της οροσειράς Nordkette, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ίνσμπρουκ.

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Η ταυτοποίηση χρειάστηκε χρόνο, όμως η εξέταση DNA επιβεβαίωσε τελικά την ταυτότητα του άνδρα, ο οποίος καταγόταν από το Νότιο Τιρόλο. Παρά τις έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί μετά την εξαφάνισή του και είχαν επικεντρωθεί στην ίδια ορεινή περιοχή, κανένα ίχνος του δεν είχε εντοπιστεί τότε.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις συνδέονται με ένα ευρύτερο φαινόμενο που καταγράφεται στις Άλπεις. Οι παγετώνες της οροσειράς έχουν χάσει περίπου το μισό του όγκου τους σε σχέση με το 1850, ενώ η υποχώρησή τους έχει επιταχυνθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, φέρνοντας στην επιφάνεια ανθρώπινα λείψανα και αντικείμενα που παρέμεναν εγκλωβισμένα στον πάγο για χρόνια.

Η μακρά λίστα αγνοουμένων φτάνει έως το 1925

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ διατηρεί κατάλογο με ανθρώπους που αγνοούνται από το 1925, κυρίως σε ορεινές περιοχές ή σε υδάτινα ρεύματα.

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Η υποχώρηση των παγετώνων έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στον εντοπισμό σορών ανθρώπων που είχαν εξαφανιστεί σε ορεινές περιοχές αρκετές δεκαετίες νωρίτερα.

Πέρυσι, για παράδειγμα, εντοπίστηκαν οστά ορειβάτη που είχε εξαφανιστεί το 1994 στην οροσειρά Ομπεργκάμπελχορν, κοντά στο Ζερμάτ, στο καντόνι Βαλέ.

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