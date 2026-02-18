Οι έντονες χιονοπτώσεις στις Άλπεις προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε Ιταλία και Ελβετία, με τις αρχές να προχωρούν σε εκκενώσεις χωριών και να απευθύνουν επείγουσες εκκλήσεις προς κατοίκους και τουρίστες να απομακρυνθούν από επικίνδυνες περιοχές, λόγω του αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων.
Εκκενώσεις στη βόρεια Ιταλία
Στην περιφέρεια Πιεμόντε της βόρειας Ιταλίας, οι χιονοπτώσεις έφτασαν έως και τα 40 εκατοστά σε ορισμένα σημεία. Οι αρχές εκκένωσαν το ορεινό χωριό Rochemolles, με περίπου 40 κατοίκους και επισκέπτες να απομακρύνονται άμεσα. Πολλοί φιλοξενήθηκαν προσωρινά σε ξενοδοχεία ή μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερες περιοχές.
Ο μετεωρολόγος Andrea Vuolo από το Meteo Piemonte προειδοποίησε για ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες στην κοιλάδα Gran Vallone, σημειώνοντας ότι η μορφολογία της περιοχής —υψηλά υψόμετρα και στενά περάσματα— αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο χιονοστιβάδων.
Ισχυροί άνεμοι επιδεινώνουν την κατάσταση. Στον μετεωρολογικό σταθμό Gran Vaudala, στο Ceresole Reale, καταγράφηκαν ριπές ανέμου έως 189 χλμ./ώρα σε υψόμετρο 3.272 μέτρων. Η περιβαλλοντική υπηρεσία ARPA Piemonte προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να ενταθούν.
Εκκενώσεις και στην Ελβετία
Στην Ελβετία, περίπου 50 άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από τον δήμο Orsières, λόγω αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και εκδίδουν διαρκώς προειδοποιήσεις.
Θανατηφόρες χιονοστιβάδες
Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πρόσφατα σημειώθηκαν θανατηφόρα περιστατικά:
- Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους κοντά στα σύνορα Ιταλίας–Γαλλίας–Ελβετίας, στην περιοχή Courmayeur.
- Στο χιονοδρομικό κέντρο Val-d’Isère στις Γαλλικές Άλπεις, τρεις σκιέρ σκοτώθηκαν επίσης από χιονοστιβάδα.
Τα τραγικά περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη βαρύ απολογισμό για τις ιταλικές Άλπεις, καθώς μόνο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα βουνά, οι 10 εξ αυτών σε χιονοστιβάδες που αποδίδονται σε εξαιρετικά ασταθές στρώμα χιονιού.
Οι αρχές και οι υπηρεσίες διάσωσης απευθύνουν έκκληση για αυστηρή τήρηση των οδηγιών ασφαλείας, αποφυγή δραστηριοτήτων εκτός πίστας και συνεχή ενημέρωση από τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες.