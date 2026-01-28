Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ αργά το βράδυ της Τρίτης, στις γαλλικές Άλπεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η νομαρχία της Σαβοΐας.

Un incendie s'est déclaré, mardi 27 janvier, au niveau de la toiture de l'hôtel 5 étoiles Les Grandes Alpes, à Courchevel, en Savoie. 270 personnes ont été évacuées, et aucun blessé n'est à déplorer. On ignore encore les causes de ce feu. #canal16 pic.twitter.com/HxgXXXZons — franceinfo (@franceinfo) January 28, 2026

Αξιωματούχοι είπαν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

BREAKING



A five-star hotel in Courchevel (the French Alps) has caught fire — 60 firefighters & 50 pieces of equipment are deployed to extinguish the fire at the Grandes Alpes hotel!

Another Old World Building catches on fire! pic.twitter.com/oIxkktSUyZ — Lee Golden (@LeeGolden6) January 28, 2026

🔴 INFO – #FaitsDivers : Un important incendie est encore actif ce matin dans un palace de #Courchevel. Déclaré hier soir, le sinistre s’est étendu à l’hôtel #Lana, situé à proximité des Grandes Alpes. Aucun blessé n’est à déplorer : 270 personnes ont été évacuées et 115… pic.twitter.com/tSq9DCR7Qh — FranceNews24 (@FranceNews24) January 28, 2026

SAVOIE : Incendie toujours en cours ce matin dans un hôtel 5 étoiles de #Courchevel, où les pompiers luttent contre les flammes depuis hier soir.

Le feu s’est propagé à l’hôtel cinq étoiles Lana, voisin des Grandes Alpes, également cinq étoiles.



Pas de victime à déplorer, 270… https://t.co/9mdk8ERwdu pic.twitter.com/eMc6F8YFnV — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 28, 2026

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ, Reuters