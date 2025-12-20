Θλίψη προκαλεί η τραγωδία, που σημειώθηκε στο χωριό Λάουντες, στην κοιλάδα Val Venosta της Άνω Αδίγης, στις Ιταλικές Άλπεις, το βράδυ της Παρασκευής.

Ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, ενώ προσπαθούσε να αναρριχηθεί σε βράχο σε ένα δάσος, όπου βρισκόταν με έναν φίλο του.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το παιδί γλίστρησε και έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η κοιλάδα Λάουντες βυθίστηκε στο πένθος, με τον Ιταλικό Τύπο να μεταδίδει ότι οι εθελοντές πυροσβέστες της περιοχής ακύρωσαν το προγραμματισμένο χριστουγεννιάτικο πάρτι τους σε ένδειξη σεβασμού.