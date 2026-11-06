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Οι χρήστες συνέδεσαν το οπτικό υλικό με τις πρόσφατες διαδηλώσεις έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο στη Βαρσοβία, λόγω θεσμικής κρίσης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σημείο στις 30 Οκτωβρίου, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Παρά τη μεγάλη απήχηση του βίντεο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την ταυτότητα των προσώπων ή την ακριβή χρονική στιγμή της καταγραφής του.

Η αυθεντικότητα του υλικού παραμένει υπό αμφισβήτηση, καθώς ενδέχεται να συνδέθηκε λανθασμένα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της πολωνικής πρωτεύουσας.

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Ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει viral, καθώς φέρεται να καταγράφει μια φορτισμένη αντιπαράθεση στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, με πρωταγωνιστές έναν πατέρα και τον γιο του, ο οποίος υπηρετεί στην αστυνομία.





Το συγκεκριμένο βίντεο συνδέθηκε από χρήστες των social media με τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 30 Οκτωβρίου έξω από το κτίριο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, στη Βαρσοβία. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς είχε ξεσπάσει θεσμική κρίση εξαιτίας της αντιπαράθεσης για τη διοίκηση και τη νομιμότητα της ηγεσίας του Δικαστηρίου.

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Η αντιπαράθεση έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν η δικαστής Άννα Κορβίν-Πιοτρόφσκα ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ηγεσία του θεσμού, γνωστοποιώντας παράλληλα την αναστολή των καθηκόντων του μέχρι τότε προέδρου, Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι. Η εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό και νομικό κόσμο, ενώ πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους.



Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και τη διασφάλιση της τάξης. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα και αποδοκίμαζαν, ενώ δεν έλειψαν οι έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις με τους αστυνομικούς.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε συγκρούσεις. Σύμφωνα με τις αναφορές για τα περιστατικά της 30ής Οκτωβρίου, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία φέρονται να παραβίασαν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να εισήλθαν χωρίς άδεια στον περιφραγμένο χώρο του Δικαστηρίου, επιχειρώντας να πλησιάσουν το κτίριο. Ακολούθησε επέμβαση της αστυνομίας και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.



Το viral βίντεο με τον πατέρα και τον αστυνομικό γιο



Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, το βίντεο με τον πατέρα που απευθύνεται στον γιο του, ο οποίος φορά την αστυνομική στολή και τον εξοπλισμό του, συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό προβολών και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φράση «Δεν σε μεγάλωσα έτσι» που φέρεται να ακούγεται στο απόσπασμα ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια συμβολική εικόνα της σύγκρουσης ανάμεσα στην κρατική εξουσία και τους πολίτες, αλλά και της ηθικής σύγκρουσης που μπορεί να δημιουργηθεί ακόμη και μέσα στην ίδια οικογένεια σε περιόδους κοινωνικής αναταραχής.

Ωστόσο, παρά τη μεγάλη απήχηση του βίντεο, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ούτε για την ταυτότητα των δύο προσώπων ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγράφηκε το περιστατικό.

Το γεγονός αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το οπτικό υλικό να προέρχεται από διαφορετικό χρόνο ή περίσταση και να συνδέθηκε εκ των υστέρων με τις πρόσφατες διαδηλώσεις στην Πολωνία. Η ευρεία αναπαραγωγή τέτοιων αποσπασμάτων στα social media καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη διασταύρωση της αυθεντικότητας και του πραγματικού τους πλαισίου.

🇵🇱 A quick clarification:



The famous video from Poland, showing a man staring at a police officer guarding a tribunal that had been taken over illegally, does NOT show the officer’s father.



I encountered the video with that specific claim on TikTok, and it also appeared in… pic.twitter.com/XY8qzQVXRV — 🇵🇱 Stańczyk (@NatConPatriot) November 2, 2026