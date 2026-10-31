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Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι συγκάλεσε έκτακτες διαβουλεύσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο και την απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ επιδιώκει την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, ενώ οι πολιτικοί της αντίπαλοι καταγγέλλουν τις ενέργειες αυτές ως απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι επέστρεψε εσπευσμένα από το εξωτερικό και επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο του Δικαστηρίου, εν μέσω εντάσεων και συγκρούσεων με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η σύγκρουση για τον έλεγχο του Συνταγματικού Δικαστηρίου συνεχίζεται, καθώς η κυβέρνηση και η προεδρία αντιπαρατίθενται έντονα για τη νομιμότητα των πρόσφατων δικαστικών διορισμών.

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Σε ιδιαίτερα επικίνδυνη τροχιά εξελίσσεται η πολιτική και θεσμική κρίση στην Πολωνία, με επίκεντρο το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Η ένταση κορυφώθηκε την Παρασκευή, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την πρόσβαση στο δικαστικό μέγαρο στη Βαρσοβία, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τους υποστηρικτές της.

Μπροστά στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, αποφάσισε να συγκαλέσει σήμερα έκτακτες διαβουλεύσεις με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, επιχειρώντας να βρεθεί διέξοδος από το αδιέξοδο.

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«Εξαιτίας της απειλής για την εσωτερική ασφάλεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, συγκαλώ σήμερα επείγουσες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, η οποία διαβάστηκε νωρίς το πρωί έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο από τον προσωπάρχη του, Πάβελ Σερφερνάκερ.

🚨🇵🇱 President Karol Nawrocki has arrived at the protesters’ gathering in Warsaw! After cutting short his foreign trip, the president appeared at the scene of the ongoing constitutional crisis. Protesters, politicians, and a large police presence have gathered at the site. Towards the end of the video, clashes with police officers can also be seen. 🎥 Footage by a NEXTA reporter. October 30, 2026

Το Συνταγματικό Δικαστήριο στο επίκεντρο της σύγκρουσης

Η αντιπαράθεση γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει τις ρίζες της στην περίοδο διακυβέρνησης του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), από το 2015 έως το 2023. Τότε, η κυβέρνηση προχώρησε στον διορισμό δικαστών με πολιτικές αναφορές, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεωρούσε ότι η ανεξαρτησία του θεσμού είχε υπονομευθεί.

Το ζήτημα εξελίχθηκε σε μακροχρόνια σύγκρουση ανάμεσα στη Βαρσοβία και τις Βρυξέλλες, με την ΕΕ να αμφισβητεί την ανεξαρτησία της πολωνικής δικαιοσύνης.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου και να αντιμετωπίσει τις αλλαγές που είχαν γίνει επί PiS. Ωστόσο, οι προσπάθειές του προσέκρουσαν στην αντίσταση του προέδρου της χώρας, ο οποίος δεν επικύρωσε τους νέους διορισμούς στο Συνταγματικό Δικαστήριο που προώθησαν η κυβέρνηση και η κάτω βουλή του κοινοβουλίου, η Δίαιτα.

🚨 CHAOS IN POLAND: Court chief cuts through gate chains as president rushes back to Warsaw! In extraordinary scenes outside Poland’s Constitutional Tribunal, its disputed chief, Bogdan Święczkowski, attempted to enter the building with opposition lawmakers. A locksmith cut through the gate’s metal fastening, but police still blocked access to the building. Meanwhile, President Karol Nawrocki has landed in Warsaw after turning his plane around mid-flight to Senegal as the constitutional crisis escalates. Opposition leaders accuse PM Donald Tusk’s government of attempting a “coup.” The government says it is restoring the rule of law. Poland’s two political camps are now openly clashing over control of one of the country’s highest courts. Advertisement October 30, 2026

Η αστυνομική επιχείρηση και η ένταση με τον πρόεδρο

Τα γεγονότα πήραν δραματική τροπή την Παρασκευή, όταν ειδικές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στον χώρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αποκλείοντας την πρόσβαση στο κτίριο.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα γενικού εισαγγελέα, ζήτησε την άρση της ασυλίας του προέδρου του δικαστηρίου, που είχε διοριστεί επί διακυβέρνησης PiS. Παράλληλα, δικαστής που διορίστηκε πρόσφατα από την κυβερνητική πλειοψηφία ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία του θεσμού.

Ο Ντόναλντ Τουσκ υπερασπίστηκε τις κινήσεις της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας είναι αναγκαία, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται.

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«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί καθήκον μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έπειτα από δεκαετίες παρανομιών υπό το PiS, πρόκειται για μια δύσκολη και ενίοτε επώδυνη διαδικασία, η οποία απαιτεί αποφασιστική δράση.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ενώ ο Ναβρότσκι ταξίδευε αεροπορικώς προς τη Σενεγάλη, όπου επρόκειτο να παραστεί στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων. Μόλις ενημερώθηκε για τις εξελίξεις, ακύρωσε το ταξίδι του και επέστρεψε στη Βαρσοβία.

Το βράδυ της Παρασκευής μετέβη στο Συνταγματικό Δικαστήριο, όπου, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα, αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την προσπάθειά του να εισέλθει στο κτίριο, καθώς δικαστές επιχείρησαν να τον εμποδίσουν. Τελικά κατάφερε να περάσει, σπρώχνοντας όσους βρίσκονταν μπροστά του, και αποχώρησε αργά τη νύχτα.

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🇵🇱 BREAKING: President Nawrocki pushes his way into the Constitutional Tribunal in the middle of the night After an emergency meeting at the Presidential Palace, President Karol Nawrocki and Supreme Court First President Zbigniew Kapiński drove to the Tribunal shortly after midnight, where protesters greeted him chanting "Karol! Karol!" According to Radio Maryja, police pushed back officers of Nawrocki’s own State Protection Service before he made it through. Paweł Szefernaker, head of the President’s Office, confirmed that Nawrocki and Kapiński entered the building. The other side tells a different story. Maciej Berek, one of the Tusk-majority judges and a longtime close aide of Tusk, claimed the president never made it inside and accused him of "physically attacking" Anna Korwin-Piotrowska and the other judges. — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 31, 2026

«Πρόκειται για πραξικόπημα»

Η αστυνομική παρουσία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους υποστηρικτές του PiS, οι οποίοι εδώ και εβδομάδες πραγματοποιούν συγκεντρώσεις έξω από το δικαστήριο, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους ανώτατους δικαστές.

Η κυβέρνηση Τουσκ επιδιώκει την απομάκρυνσή τους, ενώ ο πρόεδρος Ναβρότσκι τάσσεται στο πλευρό τους, εντείνοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο θεσμικούς πόλους της χώρας.

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«Πρόκειται για πραξικόπημα του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ. Καταστρατηγεί τα συνταγματικά μας δικαιώματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους διαδηλωτές, ο Τόμας Ζαλέσκι.

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Οι σημερινές διαβουλεύσεις του προέδρου με τα κόμματα αποκτούν πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σύγκρουση για τον έλεγχο και τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου απειλεί να διευρύνει ακόμη περισσότερο το θεσμικό ρήγμα στην Πολωνία.