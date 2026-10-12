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Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει δυναμικά εάν η Μόσχα συνεχίσει να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το Κίεβο δηλώνει έτοιμο να αναστείλει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα σταματήσει αντίστοιχα τα πλήγματα κατά των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να εγγυηθούν την τήρηση της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις παραβίασαν πρόσφατα την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Την ανάγκη άσκησης αμερικανικής πίεσης προς τη Ρωσία, αντί για χαλάρωση των κυρώσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή εκεχειρία, υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μήνυμα του σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Παράλληλα, σχολίασε την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την υποτιθέμενη ενεργειακή εκεχειρία, επισημαίνοντας με αιχμηρό τρόπο ότι «ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social».

«Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία, και όχι άρση κυρώσεων, ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχειρία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχειρία κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα. «Αν αυτόν τον χειμώνα η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε μια ενεργειακή εκεχειρία, θα απαντήσουμε», δήλωσε.

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Αναφερόμενος στις ρωσικές επιθέσεις, σημείωσε ότι λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. «Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social», σχολίασε δηκτικά.

Zelensky: Immediately after Trump’s Truth Social post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv. It’s clear that Putin does not read Truth Social. https://t.co/7YLU9TlrgD October 12, 2026

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα σταματήσει αντίστοιχα τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. «Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τις επιθέσεις στα διυλιστήριά της, πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στις δικές μας ενεργειακές υποδομές. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια ενεργειακή εκεχειρία, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία», τόνισε.

Παράλληλα, κάλεσε τις ΗΠΑ να αναλάβουν την ευθύνη διασφάλισης της τήρησης της συμφωνίας από τη ρωσική πλευρά, δηλώνοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να υπογράψει εγγυήσεις για την εκεχειρία. «Οι Αμερικανοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι Ρώσοι θα τηρήσουν την ενεργειακή εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε εγγυήσεις για την εκεχειρία», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Κίεβο υποστηρίζει την πρόταση για ενεργειακή εκεχειρία, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι πλέον η Ρωσία οφείλει να αποδείξει έμπρακτα τη συμφωνία της. Όπως δήλωσε, η Μόσχα παραβίασε την ενεργειακή εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Στηρίζουμε την ιδέα μιας ενεργειακής εκεχειρίας, και τώρα η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει ότι συμφωνεί με αυτή την ενεργειακή εκεχειρία… Η Ρωσία παραβίασε την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Αναμένουμε τις λεπτομέρειες των συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων· αυτή η ενεργειακή εκεχειρία μπορεί να λειτουργήσει», δήλωσε.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στη μείωση του αριθμού των διαδικτυακών bots μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε κέντρα δεδομένων της Yandex.

Όπως υποστήριξε, τα πλήγματα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις συνοδεύτηκαν από υποχώρηση του μίσους, του διχασμού και των προκλήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όταν τα πλήγματά μας έπληξαν τα κέντρα δεδομένων της Yandex, μειώθηκαν το μίσος, ο διχασμός και οι προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθώς μειώθηκαν τα bots, είναι αρκετά σαφές από πού προέρχονταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.