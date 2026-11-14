Πούτιν, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σε ιστορική τριμερή συνάντηση στις 19 Νοεμβρίου 2026 στην Κίνα

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Μια συνάντηση με ιδιαίτερη διεθνή και γεωπολιτική βαρύτητα δρομολογείται στην Κίνα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι στις 19 Νοεμβρίου 2026, στην πόλη Σενζέν, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η τριμερής συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας προγραμματίζεται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου. Την επικείμενη συνάντηση είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα και ο Λευκός Οίκος, με το διεθνές ενδιαφέρον να στρέφεται στις συνομιλίες που θα έχουν οι τρεις ισχυροί ηγέτες.

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Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί το ζήτημα του πυρηνικού αφοπλισμού, με έμφαση στον έλεγχο και τον περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση τρόπων για τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει ήδη από τον Οκτώβριο την επιθυμία του να συναντηθεί με τον Ρώσο και τον Κινέζο πρόεδρο, προκειμένου να συζητήσουν τις προοπτικές πυρηνικού αφοπλισμού.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έχει προηγηθεί η λήξη της συμφωνίας New START, η οποία έθετε περιορισμούς στα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Παρά τη βαρύτητα της συνάντησης, η αμερικανική πλευρά δεν θεωρεί δεδομένο ότι από την πρώτη αυτή τριμερή επαφή θα προκύψει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία. Ωστόσο, η παρουσία των ηγετών των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων στο ίδιο τραπέζι αναμένεται να συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

(Με πληροφορίες από Reuters)