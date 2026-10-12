Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη μεγαλύτερη εφάπαξ επέκταση κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα σε 1.569 φυσικά πρόσωπα και εταιρείες της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας.

Τα μέτρα αυτά στοχεύουν κυρίως προμηθευτές κρίσιμων εξαρτημάτων για την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, drones και στρατιωτικών αεροσκαφών.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, την απαγόρευση διάθεσης οικονομικών πόρων και την απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα, διαφοροποιώντας τη στάση της Ευρώπης από τις πρόσφατες εξαγγελίες της αμερικανικής πλευράς.

Οι σχετικές νομικές πράξεις έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνοντας την οριστική έγκριση των νέων περιοριστικών μέτρων.

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Τη μεγαλύτερη εφάπαξ επέκταση των καταλόγων κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου το 2022 ενέκρινε σήμερα (12 Οκτωβρίου) η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα σε 1.569 πρόσωπα και εταιρείες της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταχωρίσεων σε σχεδόν 4.600.

«Η Ευρώπη δείχνει και πάλι ενιαίο μέτωπο. Περισσότερες από τις μισές καταχωρίσεις συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων. Καθιστούμε σημαντικά δυσκολότερη, πιο αργή και ακριβότερη για τη Ρωσία την παραγωγή των όπλων που χρησιμοποιεί για να σκοτώνει Ουκρανούς», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σε ανάρτησή της μετά την έγκριση των κυρώσεων.

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EU Foreign Ministers just adopted nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex.



This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war.



Europe is again showing a united front.



More than half are connected… — Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026

Η απόφαση, την οποία είχε προαναγγείλει η Κάλας νωρίτερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, αναδεικνύει τη διαφορετική προσέγγιση Βρυξελλών και Ουάσιγκτον. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ και μια «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η εφαρμογή της οποίας παραμένει αβέβαιη, η ΕΕ επιμένει στην ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα.

«Καλούμε τις ΗΠΑ να θέσουν σε εφαρμογή τις κυρώσεις, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να τερματίσουμε τον πόλεμο», είχε δηλώσει το πρωί η Κάλας.

Στο στόχαστρο η ρωσική πολεμική βιομηχανία

Οι νέες κυρώσεις αφορούν 826 ρωσικές επιχειρήσεις και 743 διευθύνοντες συμβούλους τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους προμηθευτές κρίσιμων εξαρτημάτων για πυραύλους, drones και στρατιωτικά αεροσκάφη.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποτελούν τον πυρήνα της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ και περισσότερους από 250.000 εργαζομένους.

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Στους καταλόγους περιλαμβάνονται προμηθευτές ημιαγωγών, μικροκυκλωμάτων, υπολογιστών, ραντάρ, κεραιών, συστημάτων επικοινωνίας, δορυφορικού εξοπλισμού, εκρηκτικών, πυρομαχικών και συστημάτων πλοήγησης.

«Οι βομβαρδισμοί γεφυρών στο Κίεβο, πλοίων που μεταφέρουν σιτηρά και της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών δεν είναι ενέργειες μιας χώρας που επιδιώκει την ειρήνη. Δεν είναι ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την αυξήσουμε», υπογράμμισε η Κάλας.

Τι προβλέπουν οι κυρώσεις

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Τα μέτρα προβλέπουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης διάθεσης χρημάτων και οικονομικών πόρων και απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ για τα φυσικά πρόσωπα.

Οι σχετικές νομικές πράξεις έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνοντας την οριστική έγκριση των κυρώσεων.

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