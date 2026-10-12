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Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας υποστήριξε ότι η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ ευνοεί τη Μόσχα και δεν συμβάλλει στον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην έγκριση 1.646 νέων κυρώσεων, στοχεύοντας κυρίως τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία και πρόσωπα που σχετίζονται με εκλογικές διαδικασίες σε κατεχόμενα εδάφη.

Η Κάλας τόνισε πως οι κυρώσεις έχουν στερήσει από τη Ρωσία σημαντικά κεφάλαια, επιμένοντας ότι η συνεχιζόμενη πίεση αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

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Να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία κάλεσε τις ΗΠΑ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, ασκώντας κριτική στη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ και εκφράζοντας αμφιβολίες για την «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, η ΕΕ προχωρά στην έγκριση 1.646 νέων καταχωρίσεων στους καταλόγους κυρώσεων κατά της Μόσχας.

«Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, αλλά το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: εάν θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, ο μόνος τρόπος είναι να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία. Καλούμε τις ΗΠΑ να θέσουν σε εφαρμογή τις κυρώσεις, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε η Κάλας, προσερχόμενη σήμερα (12 Οκτωβρίου) στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

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Η ίδια είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ προσφέρει στη Μόσχα πρόσθετα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου, επιμένοντας ότι δεν είναι ώρα να χαλαρώσει η πίεση στη Ρωσία.

«Θα χαιρέτιζα μια εκεχειρία στην οποία δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι»

Για την ενεργειακή εκεχειρία, η Κάλας δήλωσε: «Τη χαιρετίζουμε, εφόσον τηρηθεί. Δεν έχουμε δει ακόμη ότι η Ρωσία θα την τηρήσει».

«Προσωπικά, θα χαιρέτιζα και μια εκεχειρία που θα περιλάμβανε και τον τερματισμό των θανάτων ανθρώπων, όχι μόνο την ενέργεια», πρόσθεσε.

Υποστήριξε επίσης ότι μια συμφωνία που περιορίζεται στα διυλιστήρια ευνοεί τη Μόσχα: «Η Ουκρανία έχει ένα και η Ρωσία πολλά. Επομένως, αυτό είναι σαφώς προς όφελος των Ρώσων».

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ παραμένει ασαφής. Ο Ζελένσκι αναμένει διευκρινίσεις από την Ουάσιγκτον, ενώ ρωσικά πλήγματα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών συνεχίστηκαν και μετά την ανακοίνωση.

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Η απάντηση στον Τραμπ για τις εκλογές

Η Κάλας απάντησε και στις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου για νέες εκλογές στην Ουκρανία, υπενθυμίζοντας ότι οι εκλογικές διαδικασίες περιορίζονται σε περιόδους πολέμου.

«Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει ο λαός ενωμένος όσο συνεχίζεται ο πόλεμος», τόνισε, προσθέτοντας: «Εάν ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να σταματήσει τον πόλεμο, είμαι βέβαιη ότι η Ουκρανία θα πραγματοποιήσει εκλογές».

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1.646 νέες κυρώσεις – Στο στόχαστρο η ρωσική πολεμική βιομηχανία

Στο μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα 1.646 νέες καταχωρίσεις προσώπων και εταιρειών στους ευρωπαϊκούς καταλόγους κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προσθήκη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Από αυτές, 1.569 αφορούν 743 φυσικά πρόσωπα και 826 εταιρείες που συνδέονται με τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, ενώ άλλες 77 αφορούν πρόσωπα που συμμετείχαν στη διοργάνωση των ρωσικών εκλογών στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

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«Επικεντρωθήκαμε στη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, ακόμη και στα μικρά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πυραύλων και drones», εξήγησε η Κάγια Κάλας, διευκρινίζοντας ότι οι καταχωρίσεις βασίζονται σε στοιχεία κρατών μελών, υπηρεσιών πληροφοριών και ανοικτών πηγών, τα οποία ελέγχονται πριν από την επιβολή κυρώσεων.

Απαντώντας σε όσους αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά τους, υποστήριξε ότι «οι κυρώσεις έχουν στερήσει από τη Ρωσία ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, χρήματα που δεν θα χρηματοδοτήσουν αυτόν τον πόλεμο».

Η ίδια επέμεινε ότι η πίεση πρέπει να συνεχιστεί: «Η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία ώστε να τον σταματήσει».

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Οι υπουργοί συζητούν επίσης περιορισμούς για Ρώσους τουρίστες, πρώην στρατιωτικούς και διπλωμάτες, χωρίς να αναμένεται σήμερα σχετική απόφαση.

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Μέση Ανατολή και «ΑΣΠΙΔΕΣ»

Η Κάλας καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, αναφέροντας ότι το Ριάντ ζήτησε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, αναμένεται η έγκριση νέας ευρωπαϊκής αποστολής στον Λίβανο, με πολιτικό και στρατιωτικό σκέλος.

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