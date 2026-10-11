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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας με το άνοιγμα δύο επιπλέον διαπραγματευτικών κεφαλαίων.

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με ανακοινωθείσα από τον Ντόναλντ Τραμπ ενεργειακή εκεχειρία, την οποία το Κίεβο δεν έχει επιβεβαιώσει.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να συζητήσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας και τη διεθνή στήριξη κατά την προσεχή Σύνοδο Κορυφής.

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«Στήριξα πλήρως την έκκληση του προέδρου Ζελένσκι για εκεχειρία», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την επικοινωνία της με τον Ουκρανό πρόεδρο, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε συμφωνία για «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς αυτή να έχει επιβεβαιωθεί από τις δύο πλευρές.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρίνισε ότι η έκκληση του Ζελένσκι αφορά την προστασία του παγκόσμιου εφοδιασμού με τρόφιμα και των ενεργειακών υποδομών τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία.

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Η παρέμβασή της την Κυριακή (11 Οκτωβρίου) έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να προωθεί συμφωνία για τον τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, την οποία το Κίεβο δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

«Ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια νέα, ακόμη πιο ζοφερή φάση. Η Ρωσία δεν καταφέρνει να σημειώσει πρόοδο στο πεδίο της μάχης και πλήττει αμάχους πολύ μακριά από τις γραμμές του μετώπου», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν.

Πρόσθεσε ότι μετέφερε την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον ουκρανικό λαό, καθώς και την πλήρη υποστήριξή της στον Ζελένσκι, «καθώς ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του».

Good call with @ZelenskyyUa today.



Fully supported the call of President Zelenskyy for a ceasefire that would protect global food supplies and energy infrastructure in Ukraine and Russia



The war has entered a new, grimmer phase.



Russia is stalling on the battlefield and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2026

Νέα χρηματοδότηση για drones και πυραύλους

Η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι η Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

«Θα συζητήσουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες της για το επόμενο έτος και πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε νέα διεθνή στήριξη», δήλωσε.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανακοίνωσή της ότι εντός της εβδομάδας η ΕΕ θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας και την προστασία του εναέριου χώρου της.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δεν προσδιόρισε στη δήλωσή της το ύψος της νέας χρηματοδότησης ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσής της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι αναμένεται να ανοίξουν δύο ακόμη δέσμες διαπραγματευτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας.

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«Η δυναμική είναι πραγματική», υπογράμμισε, στέλνοντας το μήνυμα ότι η πορεία προσχώρησης συνεχίζεται παρά τον πόλεμο.

Η ανακοίνωση Τραμπ και η αντίδραση Ζελένσκι

Η τοποθέτηση της φον ντερ Λάιεν αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε «ενεργειακή εκεχειρία».

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν γνωρίζει να έχει επιτευχθεί τέτοια συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, εφόσον η Μόσχα σταματήσει να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στην προοπτική μιας εκεχειρίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αναμένει περισσότερες πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά και επιμένοντας στην ανάγκη αμοιβαιότητας.

Σύμφωνα με το Reuters, η αντιπαράθεση ακολουθεί τις πιέσεις Τραμπ προς το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων, καθώς και την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου κίνησης, σε μια περίοδο αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η στάση του Αμερικανού προέδρου δημιουργεί νέα δεδομένα στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αποτελούν σημαντικό μέσο πίεσης προς τη Μόσχα.

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Η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής αποκτά έτσι πρόσθετη βαρύτητα, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να εξετάσουν τη συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, αλλά και την προστασία των κρίσιμων υποδομών της ενόψει του χειμώνα.

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