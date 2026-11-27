Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις ανέμους και εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η ανατολική ακτή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στις οδικές συγκοινωνίες και στις αεροπορικές μεταφορές.

Οι κυβερνήτες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ κήρυξαν τις πολιτείες τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η στάθμη των υδάτων έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ.

Παράλληλα, η ιστορική παρέλαση της Macy’s αναβλήθηκε για πρώτη φορά, ενώ οι αρχές στη δυτική ακτή παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των εξαιρετικά υψηλών παλιρροιών.

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Σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, με καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις ανέμους, εκτεταμένες πλημμύρες και χιονοπτώσεις. Σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες άλλες παρουσιάζουν καθυστερήσεις, ενώ γέφυρες και κεντρικές οδικές αρτηρίες έκλεισαν στην ανατολική ακτή.

Η ισχυρή καταιγίδα εκτείνεται από το Μιζούρι έως τη Μασαχουσέτη, με τους ανέμους να φτάνουν τα 113 χιλιόμετρα την ώρα. Σε παράκτιες περιοχές η στάθμη των υδάτων έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ τμήματα των μεσοδυτικών πολιτειών καλύφθηκαν από χιόνι. Την ίδια ώρα, στη δυτική ακτή οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών παλιρροιών.

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών που πλήττουν παραθαλάσσιες κοινότητες. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, για τη μεγαλούπολη, το Λονγκ Άιλαντ και την κομητεία Γουέστσεστερ.

Στο Μέριλαντ έκλεισαν γέφυρες εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, ενώ σχεδόν δύο εκατομμύρια καταναλωτές κλήθηκαν να περιορίσουν τη χρήση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. Στο Ντέλαγουερ, μεγάλα κύματα έφτασαν μέχρι τους παραλιακούς πεζοδρόμους, προκαλώντας πλημμύρες.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα και στην Ουάσινγκτον, όπου καταγράφηκε η πιο βροχερή Ημέρα των Ευχαριστιών στην ιστορία των μετρήσεων. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκάλεσε πλημμύρες ακόμη και στους διαδρόμους του Εθνικού Αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν.

HAPPENING NOW: Severe coastal flooding is affecting streets along Bay Avenue in Ocean City as a powerful Thanksgiving Day nor’easter brings strong winds and elevated tides to the New Jersey coast, USA. (Footage: OCNJ Local via Instagram) https://t.co/hlXCRkPeC2 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2026

Σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, περισσότερα από 980.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με την Πενσιλβάνια, τη Βιρτζίνια, το Μέριλαντ και το Νιου Τζέρσεϊ να καταγράφουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, δήλωσε ότι τα συνεργεία των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, πάροχοι στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ προειδοποίησαν ότι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και ημέρες, καθώς η πρόσβαση σε αρκετές πληγείσες περιοχές δεν είναι ακόμη ασφαλής.

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Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης έκτακτων ομοσπονδιακών κονδυλίων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ανατολική ακτή.

More than 836,000 Americans are without power this Thanksgiving as a massive coast-to-coast storm system batters the country with damaging winds, heavy rain, and record coastal flooding. Just five states account for nearly 87% of all blackouts nationwide, with Virginia, Maryland, and Pennsylvania taking the hardest hits as fierce gusts lash the East Coast. The storm forced the postponement of the Macy’s Thanksgiving Day Parade, brought Nashville its first measurable Thanksgiving snowfall in 76 years and unleashed a hurricane-force 81 mph gust along the Jersey Shore. Follow the latest storm updates: https://t.co/D3dvelrbOx — Fox News (@FoxNews) November 27, 2026

Επιχειρήσεις διάσωσης στο πλημμυρισμένο Ατλάντικ Σίτι

Στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, το ύψος του νερού έφτασε σε ορισμένες περιοχές τα 60 έως 90 εκατοστά, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια. Αν και τα νερά άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν, οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας παραμένουν σημαντικές.

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Σύμφωνα με τον συντονιστή διαχείρισης έκτακτων αναγκών της πόλης, Σκοτ Έβανς, τα σωστικά συνεργεία απομάκρυναν κατοίκους από πλημμυρισμένες κατοικίες και πραγματοποίησαν περισσότερες από 14 επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους.

«Αντιμετωπίσαμε σοβαρές πλημμύρες σήμερα, επομένως υπάρχουν ζημιές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην αποτίμησή τους. Ορισμένοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί, ενώ αναμένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία τις επόμενες ώρες.

ROADS DISAPPEAR UNDER RISING FLOODWATERS 🌊 Coastal flooding is turning roads into waterways in Stone Harbor, New Jersey, Thursday, as a strengthening coastal storm brings torrential rainfall, powerful winds, and rising water levels along the East Coast. With Thanksgiving travel underway, flash flooding could create dangerous conditions across millions of Americans traveling this holiday. Advertisement November 27, 2026

Περισσότερες από 2.600 ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Η κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ σε μία από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του χρόνου, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, την Πέμπτη ακυρώθηκαν περισσότερες από 400 πτήσεις, ενώ περίπου 2.200 πτήσεις προς, από και εντός των ΗΠΑ παρουσίασαν καθυστερήσεις. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είχε ήδη προειδοποιήσει για προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου εκτιμά ότι 81,5 εκατομμύρια Αμερικανοί θα ταξιδέψουν σε απόσταση τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων από τις κατοικίες τους κατά την επταήμερη περίοδο των εορτασμών, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις μετακινήσεις.

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Πρόσθετα προβλήματα καταγράφηκαν στο Μαϊάμι, όπου αεροσκάφος της FedEx βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του το βράδυ της Τετάρτης. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά όλοι οι διάδρομοι του αεροδρομίου, εκτός από έναν.

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Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές. Εργαζόμενος του αεροδρομίου, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στο CBS News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι να συνέβαλαν στο συμβάν. Το περιστατικό σημειώθηκε 11 εβδομάδες μετά τη συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους στο ίδιο αεροδρόμιο, που είχε προκαλέσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε.

Για πρώτη φορά αναβάλλεται η παρέλαση της Macy’s

Ανάμεσα στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας ήταν και η ανατροπή μιας από τις πιο γνωστές παραδόσεις της Ημέρας των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη.

Η εμβληματική παρέλαση της Macy’s αναβλήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, και μετατέθηκε για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

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Οι Αμερικανοί που παρακολουθούν παραδοσιακά την παρέλαση από την τηλεόραση θα χρειαστεί να περιμένουν δύο ημέρες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν τη Νέα Υόρκη προκάλεσαν προβλήματα και στους πεζούς, με ομπρέλες να αναποδογυρίζουν και ανθρώπους να δυσκολεύονται να σταθούν όρθιοι.

Παλίρροιες σε επίπεδα ρεκόρ στην Καλιφόρνια

Συναγερμός έχει σημάνει και στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, όπου οι Αρχές παρακολουθούν τις εξαιρετικά υψηλές παλίρροιες, γνωστές ως «king tides».

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η στάθμη των υδάτων στην Καλιφόρνια θα μπορούσε σε ορισμένες περιοχές να ξεπεράσει τα 2,4 μέτρα, καταρρίπτοντας ρεκόρ που είχαν καταγραφεί μόλις τον προηγούμενο μήνα.

Στο Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες είχαν ήδη σημειωθεί αντίστοιχα επίπεδα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές. Παράλληλα, η Amtrak ακύρωσε αρκετά δρομολόγια της παραλιακής σιδηροδρομικής γραμμής Pacific Surfliner, εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσαν οι παλίρροιες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές της δυτικής ακτής, καθώς διαδοχικά κύματα καταιγίδων από τον Ειρηνικό Ωκεανό κατευθύνονται προς τις βορειοδυτικές ΗΠΑ και τη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις ανέμους.