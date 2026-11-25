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Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο 405 της Καλιφόρνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκατέλειψαν τις πόλεις τους για να περάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) με τις οικογένειές τους.

Βίντεο δημοσίευσε το ABC News δείχνει τον δρόμο να έχει γεμίσει με οχήματα, με την εορταστική έξοδο να προκαλεί αυξημένη κίνηση ενόψει της μεγάλης αμερικανικής γιορτής.

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Το Thanksgiving γιορτάζεται φέτος την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με εκατομμύρια Αμερικανούς να αναμένεται να ταξιδέψουν για τις ημέρες των εορτών.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες γιορτές στις ΗΠΑ και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στην ευγνωμοσύνη, την οικογένεια και την κοινή προσφορά φαγητού. Παραδοσιακά, οι Αμερικανοί συγκεντρώνονται γύρω από το οικογενειακό τραπέζι.