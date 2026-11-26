Μαϊάμι: Αεροσκάφος της FedEx βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης – Σύννεφα σκόνης μετά την έξοδο από την πίστα - iSTOCK

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Εμπορευματικό αεροσκάφος της FedEX βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του αερολιμένα, σε μια ημέρα αυξημένης επιβατικής κίνησης λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

«Αεροσκάφος της FedEx βγήκε από τον διάδρομο 26R του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι», ανέφερε η διεύθυνση του αερολιμένα μέσω X, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

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New video shows a FedEx MD-11 cargo plane overrunning the runway at Miami International Airport (MIA).



🎥 Video via @BrianEntin / @MarlinsSimp https://t.co/psfzPWOooE pic.twitter.com/0amB21hUIs — AirNav Radar (@AirNavRadar) November 26, 2026

A FedEx aircraft overran Runway 26R at Miami International Airport at approximately 8:40 p.m. All runways are closed except for runway 9R. @MiamiDadeFire units have responded, and there are no reported injuries.



Passengers scheduled to travel tonight are encouraged to check… pic.twitter.com/LUMzUNQvgs November 26, 2026

Ως αποτέλεσμα, οι αρχές του αεροδρομίου προχώρησαν στο κλείσιμο όλων των διαδρόμων και των πιστών, πλην ενός, προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ζήτησε την κατανόηση των επιβατών, τονίζοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο προσγείωσης.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

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