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Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε σήμερα ότι η πλειονότητα των προγραμματισμένων πτήσεων θα ακυρωθεί τη Δευτέρα, καθώς μέλη του προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας θα συμμετάσχουν σε εθνική διαδήλωση στο Βέλγιο.

Ακυρώνεται η πλειονότητα των πτήσεων τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών

#UnionAction 23 November ⚠️ The majority of the flights on that day will unfortunately be #cancelled due to the participation of some skeyes air traffic control staff in the national demonstration. Public transport to/from #brusselsairport will be affected as well. We apologise for the inconvenience. ➡️ More info: https://t.co/F1lgVltxEq Advertisement Advertisement November 21, 2026

“Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δυστυχώς αναμένει σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του εκείνη την ημέρα’, αναφέρει σε ανακοίνωση του στον ιστότοπό του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ