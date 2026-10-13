Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές υποβλήθηκε αεροσκάφος της Delta Airlines, το οποίο προσγειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία για την ύπαρξη «ύποπτου» μηχανισμού στο εσωτερικό του.

Οι επιβάτες της πτήσης, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, αποβιβάστηκαν άμεσα μετά την προσγείωση. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σε απομονωμένο σημείο του αεροδρομίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας.

Advertisement
Advertisement

Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, οι έρευνες δεν εντόπισαν «κανένα ασυνήθιστο εύρημα».

«Το αεροσκάφος επιθεωρήθηκε εξονυχιστικά από το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν», ανέφερε η Αρχή, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η λειτουργία του αεροδρομίου έχει πλέον επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς.