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Σε έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές υποβλήθηκε αεροσκάφος της Delta Airlines, το οποίο προσγειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία για την ύπαρξη «ύποπτου» μηχανισμού στο εσωτερικό του.

Οι επιβάτες της πτήσης, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, αποβιβάστηκαν άμεσα μετά την προσγείωση. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σε απομονωμένο σημείο του αεροδρομίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας.

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🚨 Anonymous Bomb threat reported on Delta flight from New York to Israel. Passengers were evacuated from a Delta Air Lines aircraft after it landed at Ben Gurion Airport following a reported bomb threat. Security teams are conducting searches of the aircraft. 🎥 Credit: N12 News , דין פישר — Iris (@streetwize) October 13, 2026

Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, οι έρευνες δεν εντόπισαν «κανένα ασυνήθιστο εύρημα».

«Το αεροσκάφος επιθεωρήθηκε εξονυχιστικά από το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν», ανέφερε η Αρχή, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η λειτουργία του αεροδρομίου έχει πλέον επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς.