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Εικόνες που προκαλούν αγανάκτηση και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα των εργασιών στον ανακαινισμένο αεροδρόμιο της Χίου καταγράφηκαν το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026.

Μια ισχυρή νεροποντή ήταν αρκετή για να μετατρέψει τη νέα αίθουσα επιβατών σε έναν χώρο γεμάτο νερά, αποκαλύπτοντας σοβαρά προβλήματα στη στεγανότητα του κτιρίου.

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Η κατάσταση, σύμφωνα με την περιγραφή των περιστατικών, ήταν πολύ χειρότερη από μια απλή διαρροή από την οροφή. Μεγάλες ποσότητες νερού έπεφταν από τα ταβάνια και κατέληγαν στο δάπεδο, πλημμυρίζοντας την αίθουσα.

Μπροστά στην εικόνα αυτή, εργαζόμενοι του αεροδρομίου και των αεροπορικών εταιρειών επιχείρησαν να απομακρύνουν τους επιβάτες από τα σημεία όπου συγκεντρώνονταν τα νερά, ενώ τοποθέτησαν κουβάδες και χρησιμοποίησαν σφουγγαρίστρες για να περιορίσουν την έκταση της πλημμύρας.

Το περιστατικό αναμένεται να εντείνει τα ερωτήματα για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εργασιών ανακαίνισης, καθώς η νέα αίθουσα επιβατών βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρή εισροή υδάτων κατά την πρώτη ισχυρή βροχόπτωση.

Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η εικόνα στον χώρο όπου βρίσκονται τα νέα μηχανήματα ελέγχου, εξοπλισμός αξίας χιλιάδων ευρώ. Προκειμένου να προστατεύσουν τα μηχανήματα από τα νερά, οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν μεγάλες σακούλες απορριμμάτων, καλύπτοντάς τα πρόχειρα για να περιορίσουν τον κίνδυνο εισροής υδάτων και ενδεχόμενου βραχυκυκλώματος.

Οι εικόνες αυτές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την κατασκευή, την επίβλεψη και την παραλαβή των εργασιών ανακαίνισης, ενώ παράλληλα προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια επιβατών και προσωπικού. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να διευκρινιστεί πώς ένα πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση έπειτα από μια ισχυρή βροχόπτωση.