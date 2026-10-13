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Σε αποκλεισμό του αεροδρομίου της Νυρεμβέργης προχώρησε η γερμανική αστυνομία, μετά από αναφορά για πιθανό περιστατικό έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφού προηγουμένως είχε συνοδευτεί από μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter.

«Εκτιμούμε ότι ενδέχεται να πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον αέρα, ωστόσο αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε τον αριθμό των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση αποκλεισμού του αεροδρομίου.

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Οι Αρχές τέθηκαν σε κινητοποίηση λίγο πριν από την προσγείωση της πτήσης XR456 της Corendon Airlines, η οποία είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα με προορισμό τη Νυρεμβέργη και αναμενόταν να φτάσει περίπου στις 12:15. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Flightradar24, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 12:16.

Με πληροφορίες από Reuters