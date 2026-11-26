Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ημέρα των Ευχαριστιών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές γιορτές, η οποία συνδυάζει τις οικογενειακές συγκεντρώσεις και τις παραδόσεις, όπως το γεύμα με γαλοπούλα, με την έντονη εμπορική δραστηριότητα της Black Friday.

Παρά τον εορταστικό χαρακτήρα της, η ημέρα φέρει μια ιστορική πολυπλοκότητα, καθώς αντιπαραβάλλει το αφήγημα της συνύπαρξης αποίκων και ιθαγενών με τις οδυνηρές συνέπειες της αποικιοκρατίας για τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Η καθιέρωση της γιορτής ως εθνικής αργίας ολοκληρώθηκε σταδιακά, με καθοριστική τη συμβολή του Αβραάμ Λίνκολν κατά τη διάρκεια του αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου για την ενίσχυση της εθνικής συνοχής.

Σήμερα, η επέτειος χαρακτηρίζεται από μαζικές μετακινήσεις πολιτών, μεγάλες παρελάσεις και αθλητικά γεγονότα, παραμένοντας παράλληλα ένα σημείο αναφοράς για την αμερικανική ιστορική μνήμη και την κοινωνική ταυτότητα της χώρας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν το Thanksgiving, την Ημέρα των Ευχαριστιών. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές γιορτές, που συγκεντρώνει γύρω από το ίδιο τραπέζι οικογένειες και φίλους, ανεξάρτητα από θρησκεία και πολιτικές πεποιθήσεις.

Η παραδοσιακή γαλοπούλα έχει την τιμητική της. Τα αεροδρόμια και οι αυτοκινητόδρομοι γεμίζουν ταξιδιώτες, οι μεγάλες πόλεις διοργανώνουν παρελάσεις και οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για την καταναλωτική έκρηξη της Black Friday.

Advertisement

Advertisement

Όμως πίσω από τη γιορτινή εικόνα υπάρχει μια ιστορία τεσσάρων αιώνων, που δεν περιορίζεται στο γνωστό αφήγημα των Ευρωπαίων αποίκων οι οποίοι μοιράστηκαν ένα γεύμα με τους αυτόχθονες κατοίκους της Αμερικής.

Υπάρχει επίσης η ιστορία της αποικιοκρατίας, της εκτόπισης των ιθαγενών πληθυσμών και της διαμάχης για το τι ακριβώς πρέπει να τιμά η σύγχρονη Αμερική.

Από το 1621 στη σημερινή Αμερική

Η δημοφιλέστερη αφήγηση για την προέλευση του Thanksgiving μάς μεταφέρει στο 1621, στην αποικία του Πλίμουθ, στη σημερινή Μασαχουσέτη.

Οι Άγγλοι άποικοι, γνωστοί ως Pilgrims, είχαν φτάσει στην περιοχή έναν χρόνο νωρίτερα, αντιμετωπίζοντας έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, αρρώστιες και ελλείψεις τροφίμων.

Το φθινόπωρο του 1621, μετά τη συγκομιδή, πραγματοποιήθηκε μια γιορτή στην οποία συμμετείχαν άποικοι και μέλη του αυτόχθονα λαού Wampanoag.

Advertisement

Η παρουσία των Wampanoag ήταν καθοριστική για την επιβίωση των αποίκων, καθώς διέθεταν βαθιά γνώση της γης και των καλλιεργειών.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν αποτελούσε την πρώτη γιορτή ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική. Οι αυτόχθονες λαοί είχαν ήδη δικές τους παραδόσεις ευγνωμοσύνης για τη σοδειά, πολύ πριν φτάσουν οι Ευρωπαίοι.

Η σκοτεινή πλευρά που συχνά απουσιάζει από τα σχολικά βιβλία

Advertisement

Για πολλούς αυτόχθονες Αμερικανούς, η γιορτή δεν αποτελεί αποκλειστικά μια ευχάριστη ιστορική ανάμνηση.

Η συνάντηση του 1621 δεν αναιρεί όσα ακολούθησαν: πολέμους, επιδημίες, απώλεια εδαφών και συστηματική περιθωριοποίηση των αυτόχθονων πληθυσμών.

Το παραδοσιακό αφήγημα της αρμονικής συνύπαρξης αποίκων και ιθαγενών έχει δεχθεί έντονη κριτική, επειδή συχνά αποσιωπά τις συγκρούσεις και τις συνέπειες της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας.

Advertisement

Γι’ αυτό και από το 1970, αυτόχθονες ακτιβιστές και υποστηρικτές τους πραγματοποιούν στο Πλίμουθ την Εθνική Ημέρα Πένθους, ως αντίστιξη στους επίσημους εορτασμούς.

Το Thanksgiving, επομένως, έχει δύο διαφορετικές όψεις: τη σύγχρονη οικογενειακή γιορτή της ευγνωμοσύνης και την ιστορική μνήμη όσων έχασαν τη γη και την ανεξαρτησία τους.

Ο Αβραάμ Λίνκολν και η καθιέρωση της γιορτής

Advertisement

Η Ημέρα των Ευχαριστιών δεν καθιερώθηκε αμέσως ως ετήσια εθνική γιορτή.

Advertisement

Το 1789, ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζορτζ Ουάσινγκτον, ανακήρυξε την 26η Νοεμβρίου ημέρα δημόσιας ευχαριστίας και προσευχής.

Το αποφασιστικό βήμα έγινε το 1863, όταν ο Αβραάμ Λίνκολν, εν μέσω του αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, κάλεσε τους πολίτες να γιορτάζουν την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Η πρωτοβουλία του αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της εθνικής συνοχής σε μια βαθιά διχασμένη χώρα.

Advertisement

Σημαντικό ρόλο είχε διαδραματίσει η συγγραφέας και εκδότρια Σάρα Τζοζέφα Χέιλ, η οποία επί δεκαετίες πίεζε για την καθιέρωση μιας κοινής ετήσιας γιορτής.

Το 1941, το Κογκρέσο όρισε οριστικά την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου ως ομοσπονδιακή αργία.

Έτσι εξηγείται γιατί το Thanksgiving αλλάζει ημερομηνία κάθε χρόνο. Το 2026 γιορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου.

Η γαλοπούλα: Το εθνικό σύμβολο του αμερικανικού τραπεζιού

Στο επίκεντρο της γιορτής βρίσκεται η ψητή γαλοπούλα.

Συνοδεύεται παραδοσιακά από γέμιση, πουρέ πατάτας, σάλτσα από κράνμπερι, γλυκοπατάτες, λαχανικά και κολοκυθόπιτα.

Η γαλοπούλα έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της αμερικανικής οικογενειακής παράδοσης, παρότι δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αποτελούσε το κεντρικό πιάτο της συγκέντρωσης του 1621.

Το μέγεθος της σημερινής κατανάλωσης είναι εντυπωσιακό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Finder τον Νοέμβριο του 2026, περίπου 46 εκατομμύρια γαλοπούλες καταναλώνονται ετησίως στις ΗΠΑ την περίοδο του Thanksgiving.

Η ίδια ανάλυση εκτιμά ότι οι Αμερικανοί θα δαπανήσουν περίπου 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για την αγορά γαλοπούλας το 2026.

Πρόκειται για εκτιμήσεις και όχι για τελικό απολογισμό της φετινής γιορτής.

Εκατομμύρια Αμερικανοί στους δρόμους και στα αεροδρόμια

Το Thanksgiving θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες περιόδους εσωτερικών μετακινήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι οικογένειες ταξιδεύουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν μαζί, ακόμη κι αν πρόκειται για ένα μόνο εορταστικό δείπνο.

Το 2025, η αμερικανική αυτοκινητιστική ένωση AAA είχε προβλέψει 81,8 εκατομμύρια ταξιδιώτες κατά την εορταστική περίοδο, εκ των οποίων περίπου 73 εκατομμύρια θα μετακινούνταν οδικώς.

Για το 2026, οι αεροπορικές μετακινήσεις αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Hopper που επικαλείται η Finder, ο μέσος ναύλος εσωτερικού ταξιδιού με επιστροφή για το Thanksgiving διαμορφώνεται περίπου στα 402 δολάρια, αυξημένος κατά 31% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η παρέλαση της Νέας Υόρκης και τα τεράστια μπαλόνια

Μια από τις πιο εντυπωσιακές παραδόσεις της ημέρας είναι η παρέλαση του πολυκαταστήματος Macy’s στη Νέα Υόρκη.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 1924.

Από τότε εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό γεγονός με τεράστια μπαλόνια που αναπαριστούν δημοφιλείς χαρακτήρες, άρματα, μουσικά συγκροτήματα και καλλιτεχνικές εμφανίσεις.

Το 2026 η διοργάνωση συμπληρώνει 100 παρελάσεις, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 1942–1944 λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η φετινή παρέλαση έχει προγραμματιστεί για το πρωί της 26ης Νοεμβρίου.

Παράλληλα, το αμερικανικό ποδόσφαιρο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γιορτής, με αγώνες του NFL που παρακολουθούν εκατομμύρια τηλεθεατές.

Από το οικογενειακό τραπέζι στη Black Friday

Μόλις ολοκληρωθεί το Thanksgiving, ξεκινά η εμπορική μάχη της Black Friday.

Φέτος πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ ακολουθεί η Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου.

Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι εταιρείες τεχνολογίας ανταγωνίζονται με προσφορές και διαφημιστικές εκστρατείες.

Το Thanksgiving έχει εξελιχθεί έτσι σε αφετηρία μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους του χρόνου.

Το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής National Retail Federation, 202,9 εκατομμύρια καταναλωτές πραγματοποίησαν αγορές κατά το πενθήμερο από την Ημέρα των Ευχαριστιών έως τη Cyber Monday.

Η οικονομική σημασία της περιόδου είναι τεράστια, αν και η αύξηση των πωλήσεων δεν σημαίνει απαραίτητα αντίστοιχη αύξηση των προϊόντων που αγοράζονται, καθώς μέρος της οφείλεται στις υψηλότερες τιμές.

Η ημέρα που η Αμερική αναζητά όσα την ενώνουν

Σε μια χώρα με έντονες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αντιθέσεις, το Thanksgiving παραμένει μια από τις λίγες γιορτές που μπορούν να ενώσουν ανθρώπους διαφορετικών πεποιθήσεων.

Για πολλούς Αμερικανούς, δεν έχει πρωτίστως θρησκευτικό χαρακτήρα. Είναι η ημέρα της οικογένειας, της ευγνωμοσύνης και της συνάντησης με αγαπημένα πρόσωπα.

Ταυτόχρονα, οι ιστορικές αντιπαραθέσεις υπενθυμίζουν ότι η εθνική μνήμη δεν είναι πάντα ενιαία.

Το Thanksgiving του 2026 συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία: παράδοση τεσσάρων αιώνων, οικογενειακή θαλπωρή, ιστορική αυτοκριτική και μια οικονομική δραστηριότητα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της γιορτής: μια ημέρα αφιερωμένη στην ευγνωμοσύνη να αποτελεί ταυτόχρονα υπενθύμιση όσων κέρδισαν, όσων έχασαν και όσων εξακολουθούν να αναζητούν τη θέση τους στην αμερικανική ιστορία.