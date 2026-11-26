Σάρα Τζόζεφα Χέιλ: Η γυναίκα που έπεισε τον Λίνκολν να καθιερώσει το Thanksgiving – Η άγνωστη ιστορία πίσω από τη μεγάλη αμερικανική γιορτή - iSTOCK, Wikimedia Commons

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συγγραφέας και εκδότρια Σάρα Τζόζεφα Χέιλ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της εθνικής γιορτής των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τον 19ο αιώνα.

Η Χέιλ απέστειλε επί δεκαετίες πολυάριθμες επιστολές σε κυβερνήτες και προέδρους, υποστηρίζοντας ότι μια κοινή ημέρα ευγνωμοσύνης θα μπορούσε να ενώσει τους Αμερικανούς πολίτες.

Το 1863, εν μέσω του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν ανταποκρίθηκε στο αίτημά της και υπέγραψε επίσημη διακήρυξη για τον εθνικό εορτασμό.

Αν και η ημερομηνία της γιορτής τροποποιήθηκε προσωρινά κατά τον 20ό αιώνα, το Κογκρέσο καθιέρωσε τελικά την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου ως την επίσημη ημέρα αργίας.

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Κάθε χρόνο, την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου, εκατομμύρια Αμερικανοί συγκεντρώνονται γύρω από το οικογενειακό τραπέζι για να γιορτάσουν το Thanksgiving, μία από τις σημαντικότερες και πιο βαθιά ριζωμένες παραδόσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Γαλοπούλα, οικογενειακές συγκεντρώσεις, παρελάσεις και εκδηλώσεις χαρακτηρίζουν μια ημέρα αφιερωμένη στην ευγνωμοσύνη και την προσφορά.

Πίσω, όμως, από την καθιέρωση της εθνικής αυτής γιορτής βρίσκεται μια γυναίκα που ελάχιστοι γνωρίζουν. Ο λόγος για τη Σάρα Τζόζεφα Χέιλ (Sarah Josepha Hale), μια συγγραφέα και εκδότρια του 19ου αιώνα, η οποία αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της σε έναν ασυνήθιστο για την εποχή της σκοπό: να αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μια κοινή, εθνική ημέρα ευχαριστιών.

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Με εκατοντάδες επιστολές προς κυβερνήτες, θρησκευτικούς ηγέτες, εφημερίδες και πέντε διαδοχικούς Αμερικανούς προέδρους, η Χέιλ επέμεινε στην ιδέα της επί δεκαετίες. Τελικά, μέσα στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, η προσπάθειά της βρήκε ανταπόκριση από τον πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος το 1863 υπέγραψε την ιστορική διακήρυξη που καθιέρωσε το Thanksgiving σε εθνικό επίπεδο.

Σάρα Τζόζεφα Χέιλ: Η γυναίκα που έπεισε τον Λίνκολν να καθιερώσει το Thanksgiving – Η άγνωστη ιστορία πίσω από τη μεγάλη αμερικανική γιορτή

Από μια μικρή φάρμα του Νιου Χάμσαϊρ στην κορυφή της δημοσιογραφίας

Η Σάρα Τζόζεφα Μπουέλ γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1788, σε μια φάρμα στο Νιούπορτ του Νιου Χάμσαϊρ. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η εκπαίδευση και η γνώση είχαν ιδιαίτερη σημασία. Η μητέρα της τής μετέδωσε την αγάπη για την ιστορία και τη λογοτεχνία, ενώ ο αδελφός της, Οράτιο, τη βοηθούσε να αποκτήσει γνώσεις από τις σπουδές του στο Dartmouth College.

Από νεαρή ηλικία έδειξε ότι διέθετε ισχυρή προσωπικότητα και ανεξάρτητη σκέψη. Μόλις στα 18 της χρόνια ίδρυσε ένα ιδιωτικό σχολείο, αναλαμβάνοντας η ίδια τη διδασκαλία.

Το 1813 παντρεύτηκε τον Ντέιβιντ Χέιλ, ο οποίος ενθάρρυνε τη συγγραφική της δραστηριότητα. Η ίδια άρχισε να δημοσιεύει διηγήματα και άρθρα σε τοπικές εφημερίδες. Η ζωή της, ωστόσο, άλλαξε δραματικά το 1822, όταν ο σύζυγός της πέθανε, αφήνοντάς την χήρα με πέντε παιδιά.

Για να συντηρήσει την οικογένειά της, αναγκάστηκε να εργαστεί σε κατάστημα γυναικείων καπέλων, προτού επιστρέψει στη διδασκαλία και τη συγγραφή. Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική συλλογή της, στην οποία περιλαμβανόταν και το ποίημα «Mary Had a Little Lamb», που έγινε ένα από τα πιο γνωστά παιδικά τραγούδια στην αμερικανική κουλτούρα.

Thanksgiving – Mary Had a Little Lamb

Η συγγραφική της πορεία την οδήγησε στη δημοσιογραφία. Ανέλαβε τη θέση της εκδότριας στο περιοδικό Ladies’ Magazine και στη συνέχεια, μετά την εξαγορά και συγχώνευσή του με το Godey’s Lady’s Book, παρέμεινε στο τιμόνι του εντύπου.

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Για περίπου τέσσερις δεκαετίες, η Χέιλ συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του περιοδικού, αυξάνοντας σημαντικά την κυκλοφορία και την επιρροή του. Παράλληλα, αξιοποίησε τη θέση της για να προωθήσει την εκπαίδευση των γυναικών, τη λογοτεχνία και ζητήματα κοινωνικής σημασίας.

Οι εκατοντάδες επιστολές σε πέντε προέδρους και η εκστρατεία για το Thanksgiving

Η ιδέα που θα συνέδεε για πάντα το όνομά της με την αμερικανική ιστορία γεννήθηκε από την επιθυμία της να αποκτήσει η χώρα μια κοινή ημέρα ευγνωμοσύνης.

Παρότι υπήρχαν ήδη τοπικές γιορτές συγκομιδής και θρησκευτικές τελετές ευχαριστιών, δεν υπήρχε μια σταθερή εθνική αργία που να γιορτάζεται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την επικράτεια.

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Η Χέιλ πίστευε ότι μια τέτοια ημέρα θα μπορούσε να ενώσει τους Αμερικανούς, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ζούσαν ή τις κοινωνικές τους διαφορές.

Έτσι, ξεκίνησε μια μακρόχρονη εκστρατεία. Έγραψε εκατοντάδες επιστολές προς κυβερνήτες πολιτειών, κληρικούς, εκδότες εφημερίδων και όλους τους Αμερικανούς προέδρους της εποχής της, ζητώντας να καθιερωθεί η τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου ως ημέρα εθνικής ευγνωμοσύνης.

Στα κείμενά της υποστήριζε ότι οι Αμερικανοί έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη ημέρα κατά την οποία θα μπορούσαν να εκφράζουν τη χαρά και την ευγνωμοσύνη τους για τα αγαθά της χρονιάς.

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Για χρόνια, η προσπάθειά της δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Η επιμονή της, όμως, δεν κάμφθηκε. Συνέχισε να δημοσιεύει άρθρα και να απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία, αξιοποιώντας την επιρροή που είχε αποκτήσει μέσα από το περιοδικό της.

Κάθε χρόνο, την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου, εκατομμύρια Αμερικανοί συγκεντρώνονται γύρω από το οικογενειακό τραπέζι για να γιορτάσουν το Thanksgiving, μία από τις σημαντικότερες και πιο βαθιά ριζωμένες παραδόσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αβραάμ Λίνκολν είπε το «ναι» εν μέσω Εμφυλίου Πολέμου

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 1863, σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της αμερικανικής ιστορίας. Η χώρα βρισκόταν στη δίνη του Εμφυλίου Πολέμου και οι κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις απειλούσαν την ίδια της την ενότητα.

Τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, η Χέιλ δημοσίευσε ένα ακόμη εκτενές άρθρο υπέρ της καθιέρωσης του Thanksgiving και έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν, ζητώντας του να θεσπίσει μια σταθερή εθνική γιορτή.

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Αυτή τη φορά, η πρότασή της βρήκε ανταπόκριση.

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Στις 3 Οκτωβρίου 1863, ο Λίνκολν εξέδωσε επίσημη προεδρική διακήρυξη, ορίζοντας την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου ως ημέρα εθνικής ευχαριστίας και προσευχής. Παράλληλα, κάλεσε τους Αμερικανούς να αναγνωρίσουν τις ευλογίες που εξακολουθούσαν να έχουν, παρά τις τραγικές συνθήκες του πολέμου.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο. Η Χέιλ είχε καταφέρει να μετατρέψει μια ιδέα που προωθούσε επί δεκαετίες σε εθνική παράδοση.

Η ίδια έζησε αρκετά χρόνια μετά την καθιέρωση της γιορτής, βλέποντας την προσπάθειά της να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη απήχηση. Πέθανε στις 30 Απριλίου 1879, σε ηλικία 90 ετών.

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Ιστορική αναμνηστική πινακίδα: 922 Spruce Street, Φιλαδέλφεια, Πενσιλβάνια, ΗΠΑ.Σάρα Τζόζεφα Χέιλ (1788-1879) – Η γυναίκα που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση μιας εθνικής Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving Day), προωθώντας την ιδέα στον πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος την υιοθέτησε. – Wikimedia Commons

Γιατί το Thanksgiving γιορτάζεται την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου;

Η ημερομηνία του Thanksgiving δεν παρέμεινε απολύτως σταθερή σε όλη την ιστορία του. Το 1939, ο πρόεδρος Φράνκλιν Ρούζβελτ αποφάσισε να μεταφέρει τον εορτασμό μία εβδομάδα νωρίτερα, στην τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Η απόφαση συνδέθηκε με την επιθυμία των εμπόρων να υπάρξουν περισσότερες ημέρες για τις χριστουγεννιάτικες αγορές, καθώς η περίοδος των εορτών αποτελούσε σημαντική εμπορική ευκαιρία.

Η γαλοπούλα έχει συνδεθεί με το Thanksgiving (Ημέρα των Ευχαριστιών) ως το πιο χαρακτηριστικό φαγητό της αμερικανικής γιορτής, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Η αλλαγή, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αρκετές πολιτείες και πολίτες συνέχισαν να γιορτάζουν την παραδοσιακή ημερομηνία. Το 1941, το Κογκρέσο καθιέρωσε νομοθετικά την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου ως επίσημη ημερομηνία του Thanksgiving.

Έτσι, η γιορτή απέκτησε τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.

Η ιστορία της Σάρα Τζόζεφα Χέιλ αποτελεί μια υπενθύμιση ότι πίσω από ορισμένες από τις μεγαλύτερες εθνικές παραδόσεις δεν βρίσκονται απαραίτητα πολιτικοί ή κρατικοί ηγέτες. Μερικές φορές, η επιμονή ενός ανθρώπου, ακόμη και μέσα από τις σελίδες ενός περιοδικού και εκατοντάδες επιστολές, μπορεί να αλλάξει την ιστορία μιας ολόκληρης χώρας.

(Με πληροφορίες από Fortune, Almanac)

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