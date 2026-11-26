Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η γέμιση χωρίς γαλοπούλα αποτελεί μια αυτόνομη γαστρονομική πρόταση που μαγειρεύεται στην κατσαρόλα και μπορεί να ολοκληρωθεί με σύντομο ψήσιμο στον φούρνο.

Η συνταγή αποδίδει έξι μερίδες σε πενήντα λεπτά και περιλαμβάνει υλικά όπως κιμά, ρύζι, κάστανα, κουκουνάρι και σταφίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντικαταστήσουν τον κιμά με μανιτάρια για μια νηστίσιμη εκδοχή του πιάτου.

Το έτοιμο φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για δύο έως τρεις ημέρες και αναθερμαίνεται στον φούρνο με προσθήκη ζωμού.

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Η γέμιση γαλοπούλας χωρίς γαλοπούλα μαγειρεύεται στην κατσαρόλα και ψήνεται για λίγο στον φούρνο, σαν αυτόνομο πιάτο. Έχει τη γεύση της κλασικής γιορτινής γέμισης χωρίς να χρειαστεί ολόκληρο πουλί. Είναι λύση για όσους στρώνουν τραπέζι για την Ημέρα των Ευχαριστιών, που πέφτει φέτος την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, και για όσους θέλουν τη γέμιση δίπλα σε κοτόπουλο, χοιρινό ή σκέτη, με μια σαλάτα.

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Η συνταγή βγάζει 6 μερίδες και γίνεται σε περίπου 50 λεπτά.

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Τι χρειάζομαι για τη γέμιση χωρίς γαλοπούλα;

500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος (ή μισός μοσχαρίσιος, μισός χοιρινός)

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

200 γρ. ρύζι γλασέ ή καρολίνα (περίπου 1 κούπα)

200 γρ. κάστανα ψημένα ή βρασμένα, καθαρισμένα και χοντροκομμένα

50 γρ. κουκουνάρι

50 γρ. μαύρες σταφίδες

½ ποτήρι λευκό ξηρό κρασί

⅓ κούπας ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

1 κουταλάκι κανέλα και ½ κουταλάκι μπαχάρι

600 ml ζεστός ζωμός κότας ή λαχανικών

½ ματσάκι μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Προαιρετικά: 150 γρ. συκωτάκια πουλιών, ψιλοκομμένα



Πώς φτιάχνεται βήμα βήμα;

Πρώτα μουλιάζουμε τις σταφίδες για 10 λεπτά σε ζεστό νερό. Στο μεταξύ καβουρδίζουμε το κουκουνάρι σε στεγνό τηγάνι για 2 με 3 λεπτά, μέχρι να ροδίσει, και το βάζουμε στην άκρη.

Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Ρίχνουμε τον κιμά, και τα συκωτάκια αν τα βάζουμε, και τα σοτάρουμε 8 με 10 λεπτά, διαλύοντας τον κιμά με την κουτάλα. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε ένα λεπτό να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε την κανέλα, το μπαχάρι, αλάτι, πιπέρι και το ρύζι, και ανακατεύουμε για 2 λεπτά. Ρίχνουμε τον ζεστό ζωμό, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε σκεπασμένο για 12 με 15 λεπτά, μέχρι το ρύζι να πιει σχεδόν όλο το υγρό.

Κατεβάζουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε τα κάστανα, τις στραγγισμένες σταφίδες, το κουκουνάρι και τον μαϊντανό.

Κατσαρόλα ή φούρνος;

Η γέμιση τρώγεται και κατευθείαν από την κατσαρόλα. Για πιο τραγανή επιφάνεια, την απλώνουμε σε βουτυρωμένο ταψί, σκορπίζουμε από πάνω το βούτυρο σε κομματάκια και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά, μέχρι να ροδίσει από πάνω.

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Αν περισσέψει, κρατά στο ψυγείο κλεισμένη σε δοχείο για 2 με 3 ημέρες. Ξαναζεσταίνεται στον φούρνο με λίγο ζωμό, για να μη στεγνώσει.

Με τι αλλάζω τα υλικά;

Για νηστίσιμη εκδοχή, ο κιμάς αντικαθίσταται με 400 γρ. ψιλοκομμένα μανιτάρια και ο ζωμός κότας με ζωμό λαχανικών, χωρίς βούτυρο. Αντί για σταφίδες ταιριάζουν ξερά βερίκοκα σε κομματάκια. Το κουκουνάρι αντικαθίσταται με χοντροκομμένα καρύδια ή αμύγδαλα.

Τι γιορτάζουν οι Αμερικανοί την Ημέρα των Ευχαριστιών;

Ως «πρώτο Thanksgiving» θεωρείται το γεύμα ανάμεσα στους αποίκους του Πλίμουθ και τους ιθαγενείς Ουαμπανόαγκ τον Νοέμβριο του 1621, αν και οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς. Εθνική γιορτή έγινε αργότερα. Το 1863 ο Αβραάμ Λίνκολν την καθιέρωσε στην τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου, μετά από χρόνια πιέσεων της συγγραφέως Σάρα Τζοζέφα Χέιλ, στην οποία αποδίδεται το «Mary Had a Little Lamb».

By: Dave Roos

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Γιατί πέφτει πάντα Πέμπτη; Το 1939 ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ μετέφερε τη γιορτή μία εβδομάδα νωρίτερα για να μακρύνει την περίοδο των χριστουγεννιάτικων αγορών. Η αλλαγή, που ονομάστηκε «Franksgiving», δίχασε τη χώρα. Τελικά, με νόμο της 26ης Δεκεμβρίου 1941, το Κογκρέσο όρισε ενιαία ημερομηνία για όλη τη χώρα: την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Την επόμενη μέρα του Thanksgiving είναι η Black Friday, που φέτος στην Ελλάδα πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

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