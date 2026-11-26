ΗΠΑ: Ανατίναξαν παλιό στρατιωτικό υλικό 5 τόνων στην Αϊόβα – Μεγάλη επιχείρηση και φόβος για τον τοξικό μόλυβδο - Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών στην Αϊόβα για την καταστροφή πέντε τόνων αλλοιωμένου αζιδίου του μολύβδου.

Το συγκεκριμένο εκρηκτικό υλικό κρίθηκε επικίνδυνο για μεταφορά λόγω κρυστάλλωσης, καθιστώντας την επιτόπια καταστροφή την ασφαλέστερη λύση για την αποφυγή ατυχημάτων.

Εξειδικευμένες ομάδες έλαβαν αυστηρά μέτρα προστασίας και χρησιμοποίησαν ειδικά υλικά για τον περιορισμό της διασποράς σκόνης, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ακολούθησαν οδηγίες για την ασφάλειά τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος παρακολούθησε την ποιότητα του αέρα χωρίς να εντοπίσει μόλυβδο, επιτρέποντας στις αρχές να κηρύξουν τη λήξη της επιχείρησης.

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Μια τεράστια ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού στην Αϊόβα των ΗΠΑ, με τις εικόνες από τους πυκνούς καπνούς που υψώθηκαν στην περιοχή να προκαλούν εντύπωση.

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε στην καταστροφή σχεδόν πέντε τόνων αζιδίου του μολύβδου, ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου εκρηκτικού υλικού, το οποίο φυλασσόταν επί δεκαετίες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Μίντλταουν.

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Συγκεκριμένα, η επιχείρηση αφορούσε περίπου 68 βαρέλια, συνολικού βάρους σχεδόν 9.700 λιβρών (περίπου 4.400 κιλά). Οι στρατιωτικές αρχές διαπίστωσαν ότι το παλιό απόθεμα είχε υποστεί αλλοιώσεις και είχε αρχίσει να κρυσταλλώνεται, γεγονός που το καθιστούσε εξαιρετικά επικίνδυνο στον χειρισμό, τη μεταφορά και την καταστροφή του με συμβατικές μεθόδους.

Μετά από αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών, οι αρμόδιοι αποφάσισαν ότι η ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο αποθήκευσης αποτελούσε την ασφαλέστερη λύση, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας ανεξέλεγκτης έκρηξης με καταστροφικές συνέπειες.

The Army detonated nearly 10,000 pounds of degrading lead explosives in Iowa on Wednesday morning, an operation that led to evacuations and sparked contamination fears across the state. https://t.co/HpLLw6Psns pic.twitter.com/BZjRHXc72V — The Washington Post (@washingtonpost) November 25, 2026

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στρατιωτικών ομάδων εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Για τον περιορισμό της διασποράς σκόνης που θα μπορούσε να περιέχει μόλυβδο χρησιμοποιήθηκαν ειδικά προστατευτικά φράγματα, αφροί, τζελ και νερό.

Παράλληλα, κάτοικοι των γύρω περιοχών κλήθηκαν, ανάλογα με την τοποθεσία τους, είτε να απομακρυνθούν είτε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους ως προληπτικό μέτρο.

Ιδιαίτερα εκτεταμένη ήταν και η κινητοποίηση της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), η οποία είχε αναπτύξει στην ευρύτερη περιοχή περίπου 300 εργαζομένους και συνεργάτες, εξοπλισμένους με ειδικά συστήματα παρακολούθησης της ατμόσφαιρας.

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JUST IN: FEMA issues an “all clear” around the Iowa Army Ammunition Plant after the U.S. Army detonated about 5 tons of lead azide on Wednesday, with the EPA reporting zero detection of airborne lead.



Ahead of the controlled blast the day before Thanksgiving, the EPA… pic.twitter.com/SMKPd6e7Rq — Fox News (@FoxNews) November 26, 2026

Ελεγχόμενη έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού στην Αϊόβα των ΗΠΑ, στις 25 Νοεμβρίου 2026 – Reuters Ελεγχόμενη έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού στην Αϊόβα των ΗΠΑ, στις 25 Νοεμβρίου 2026 – Reuters

Τι είναι το αζίδιο του μολύβδου και γιατί θεωρείται τόσο επικίνδυνο

Το αζίδιο του μολύβδου (lead azide) είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη εκρηκτική χημική ένωση, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως σε πυροκροτητές στρατιωτικών πυρομαχικών. Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα υλικό που βοηθά στην έναρξη της έκρηξης ενός μεγαλύτερου εκρηκτικού φορτίου.

Η επικινδυνότητά του οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να πυροδοτηθεί από σχετικά μικρά εξωτερικά ερεθίσματα, όπως κρούση, τριβή ή άλλες μορφές μηχανικής καταπόνησης. Για τον λόγο αυτό απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτική διαχείριση από εξειδικευμένο προσωπικό.

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Ελεγχόμενη έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού στην Αϊόβα των ΗΠΑ, στις 25 Νοεμβρίου 2026 – Reuters Ανατίναξη παλαιωμένου αποθέματος αζιδίου του μολύβδου από τον αμερικανικό στρατό στο Μίντλταουν – Στρατιωτικό προσωπικό και μέλη των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ενημερώνουν κατοίκους μετά την ελεγχόμενη έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού στην Αϊόβα των ΗΠΑ, στις 25 Νοεμβρίου 2026 – Reuters Ελεγχόμενη έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού στην Αϊόβα των ΗΠΑ, στις 25 Νοεμβρίου 2026 – Reuters

Στην περίπτωση της Αϊόβα, το πρόβλημα ήταν ακόμη μεγαλύτερο, καθώς το υλικό είχε παραμείνει αποθηκευμένο για δεκαετίες και είχε παρουσιάσει σημάδια αλλοίωσης και κρυστάλλωσης. Η κατάσταση αυτή αύξανε σημαντικά τους κινδύνους κατά τη μετακίνησή του, καθιστώντας ακόμη και μια συνηθισμένη διαδικασία μεταφοράς δυνητικά επικίνδυνη.

Επιπλέον, επειδή περιέχει μόλυβδο, η πιθανή διασπορά σκόνης από την έκρηξη δημιουργούσε περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ο μόλυβδος είναι τοξικό βαρύ μέταλλο και η έκθεση σε αυτόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

🚨 The U.S. Army detonated the nation’s entire stockpile of lead azide — a chemical used in explosives — in Iowa after it became too dangerous to move. pic.twitter.com/JzTCIV5I8j Advertisement November 26, 2026

WATCH: A closer look at the massive detonation of 5 tons of lead azide explosives at the Iowa Army Ammunition Plant, with huge plumes of smoke seen rising over the area. pic.twitter.com/2ZqVGAHGAT — Scope Report (@ScopeReport_) November 25, 2026

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνταν ανά πέντε λεπτά, ώστε να καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο η ποιότητα του αέρα και να συγκρίνονται τα δεδομένα μετά την έκρηξη με περίπου 1.200 δείγματα αέρα, εδάφους, σκόνης και νερού που είχαν συλλεχθεί πριν από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με την EPA, οι αρχικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν μόλυβδο στον αέρα ούτε αμέσως μετά την έκρηξη ούτε περισσότερο από μία ώρα αργότερα.

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Η FEMA ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι η κατάσταση στην περιοχή θεωρείται ασφαλής, εκδίδοντας σχετική ενημέρωση («all clear»). Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς δεύτερες εκρήξεις ή ζημιές στις εγκαταστάσεις, ενώ οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι και οι πρόσθετες δειγματοληψίες θα συνεχιστούν, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

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