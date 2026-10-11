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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανανοίνωσε σήμερα 11 Οκτωβρίου μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι η Ουκρανία και η Ρωσία κατέληξαν σε ενεργειακή εκεχειρία, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.

Ο Τραμπ ανανοίνωσε «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

«Με άμεση ισχύ, κηρύσσεται “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ” στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν» αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

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JUST IN: President Trump announces Ukraine and Russia will cease targeting oil and oil refineries for destruction. https://t.co/wXmPeOhBY6 — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) October 11, 2026

«Μην την παραβιάσετε» καταλήγει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Η απάντηση του Ζελένσκι στον Τραμπ

Νωρίτερα ο Ζελένσκι, σε αποκλειστική συνέντευξη στο ABC News απάντησε στις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο και κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι απορρίπτει ευκαιρίες ειρήνευσης με τη Ρωσία.

«Αν θέλετε πραγματικά να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, πείτε στον Πούτιν να μας παραχωρήσει 60 ημέρες πλήρους εκεχειρίας —και εμείς θα τις διοργανώσουμε», είπε χαρακτηριστικά.