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Ο πρώην πρόεδρος κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ανικανότητα και απέρριψε τον χειρισμό του σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Επιπλέον, ο Τραμπ πρότεινε την αλλαγή ηγεσίας στο Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι ένας νέος ηγέτης θα μπορούσε να επιτύχει μια συμφωνία με τη Μόσχα.

Τέλος, επέκρινε τον Ζελένσκι για τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ισχυριζόμενος ότι αυτές προκαλούν προβλήματα στην παγκόσμια αγορά καυσίμων και ντίζελ.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ «έπλεξε» για ακόμη μία φορά το εγκώμιο για τον εαυτό του, ισχυριζόμενος ότι αν ήταν πρόεδρος της Ουκρανίας, ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στον Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι απέρριψε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Πρωτοφανής επίθεση Τραμπ στον Ζελένσκι

Ο ίδιος συνδέει ευθέως την αλλαγή ηγεσίας στο Κίεβο με την προοπτική συμφωνίας με τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

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«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία. Είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει συμφωνίες, όμως δεν έκανε καμία. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ξεκινήσει. Ο πόλεμος αυτός άρχισε λόγω ανικανότητας.

Έχεις χάσει πάνω από το 30% των εδαφών της χώρας σου. Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Αν ήμουν πρόεδρος, αν οι εκλογές δεν είχαν νοθευτεί, θα ήμουν πρόεδρος και αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Αλλά ο Ζελένσκι θα μπορούσε να τον είχε τερματίσει πολλές φορές και επέλεξε να μην το κάνει» είπε ο Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση.

Trump on Ukraine: I suggest Ukraine gets a new leader who can make a deal. For some reason, Zelensky never does deals. https://t.co/QThRTontYd — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Και πρόσθεσε: «Του είπαμε: “Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία. Μην χτυπάς όμως τα διυλιστήρια, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο”. Και εκείνος θέλει να δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες μας, στους κτηνοτρόφους μας, με το πετρέλαιο ντίζελ, επειδή η Ρωσία προμηθεύει ένα μεγάλο μέρος του ντίζελ σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Και τους είπαμε: “Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην χτυπάτε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη έλλειψη”. Και τι κάνει εκείνος; Πηγαίνει και χτυπά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ…» σχολίασε με νόημα ο Τραμπ.