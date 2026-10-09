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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για να ρίξει η Ρωσία στη διεθνή αγορά μέχρι και 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Μόσχα συμφώνησε να προμηθεύσει «άμεσα» 300.000 τόνους ντίζελ, με άλλους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και επιπλέον 1 εκατ. τόνους «αμέσως μετά». Σημείωσε πως επιπλέον 3 εκατ. τόνου «εντός μικρού χρονικού διαστήματος» θα παραδίδονταν από τη Ρωσία «με βάση την κατάσταση των διυλιστηρίων ντίζελ τους».

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«Μόλις ολοκλήρωσα μια πολύ επιτυχημένη συζήτηση με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, όπου συμφωνήθηκε πως η Ρωσία θα προμηθεύσει άμεσα πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, άλλους 500.000 τόνους τον μήνα Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά. Επιπλέον, με βάση την κατάσταση των διυλιστηρίων ντίζελ τους, η Ρωσία θα παραδώσει τότε, εντός μικρού χρονικού διαστήματος, 3.000.000 τόνους ντίζελ. Μεταξύ του πλήρους ελέγχου μας στα Στενά του Ορμούζ και αυτήν την θαυμάσια ανακοίνωση για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και όντως τον κόσμο θα πέσουν σε αριθμούς ρεκόρ και γρήγορα! Χαμηλότερες τιμές για Αμερικανούς, ειδικά τους υπέροχους αγρότες, ράντσερ και οδηγούς φορτηγών μας, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μου. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική ανακοίνωση. Επιπλέον πρέπει να γίνει κατανοητό πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο!» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ είπε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να αρχίσει να προμηθεύει επιπλέον ποσότητες ντίζελ στις ΗΠΑ και άλλες χώρες τον Οκτώβριο και ότι οι ρωσικές εξαγωγές ήταν να αυξηθούν περαιτέρω τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, εξήρε τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να προμηθεύσει άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ την αμερικανική και την παγκόσμια αγορά.

«Η συνεργασία Ρωσίας-ΗΠΑ στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει τον κόσμο», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X.

Με πληροφορίες από Financial Times- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP