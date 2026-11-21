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Στο θέμα του Ιράν αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε πως ο κύριος στόχος του είναι να εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ακόμα και με αλλαγή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η προσέγγισή του βασίζεται στο γεγονός ότι το Ιράν έχει αθετήσει επανειλημμένα προηγούμενες συμφωνίες.

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«Κάνουμε μια συμφωνία και την επόμενη ημέρα την παραβιάζουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία πρέπει να εμποδίζει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ανεξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο τα επόμενα χρόνια.

President Donald J. Trump on a deal with Iran: “I’m not going to let somebody allow them to have a nuclear weapon.” https://t.co/GIrCGUbyQX November 21, 2026

Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε μια μελλοντική αμερικανική κυβέρνηση να αλλάξει πορεία και να δώσει στο Ιράν τη δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Αυτό που κάνω είναι να διασφαλίσω ότι, ακόμη και αν έχουμε έναν ανίκανο πρόεδρο σε τέσσερα, 15 ή 20 χρόνια, θα υπάρχει μια συμφωνία που θα είναι μόνιμη», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε μια μελλοντική κυβέρνηση να αλλάξει πορεία και να δώσει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις εκτιμήσεις ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη διαπραγματευτεί με διαδοχικές ομάδες της ιρανικής ηγεσίας. «Συνομιλούμε με την τρίτη ομάδα, οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή είναι η απόλυτη αλλαγή καθεστώτος», είπε. Τέλος, ανέφερε πως η σημερινή ιρανική ηγεσία αποτελείται από «πιθανότατα πιο λογικά» πρόσωπα αν και οι διαπραγματεύσεις μαζί τους παραμένουν δύσκολες.

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